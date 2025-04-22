The Washington Post сообщает, что команда, связанная с Илоном Маском, получила разрешение на доступ к сверхсекретной системе Министерства юстиции США — ECAS , содержащей личную информацию о миллионах иммигрантов, включая тех, кто находится в стране нелегально.

Протестующие в США — Washington Post

В базе хранятся имена, адреса, медицинские данные, записи из иммиграционных судов и история контактов с полицией. Это полная электронная система ведения иммиграционных дел, фиксирующая все этапы пребывания человека в системе – от первого обращения до окончательного решения суда.



Доступ к ECAS получили около шести советников, работающих в Минюсте как часть команды DOGE – это группа людей, связанная с инвестиционными компаниями и самим Илоном Маском. Среди них бывший работник хедж-фонда Адам Хоффман, Пейтон Релинг и Джон Коваль из компании, имеющей связь с Маском. Также в группу входит Марк Элез, ранее ушедший из госслужбы после скандала из-за расистских публикаций в соцсетях, но был повторно нанят после вмешательства Маска.



Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы подтверждают, что в пятницу команда получила разрешение на создание учетных записей в системе ECAS. В Министерстве юстиции эту ситуацию пока не комментируют.



Этот шаг считается попыткой администрации Трампа получить контроль над конфиденциальными правительственными базами для реализации более жесткой миграционной политики, в частности ускорения депортаций. Это вызывает беспокойство правозащитников, ведь частным лицам фактически открывают доступ к данным, которые должны оставаться в рамках государственных структур.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп попытается вновь договориться о "мире", впрочем РФ еще не исчерпала наступательный потенциал и готова воевать дальше.