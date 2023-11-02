Илон Маск шокирован масштабами этого явления

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на кадры, где толпа людей якобы планируют нелегально пересечь границу США на юге страны. Руководитель Tesla и SpaceX в соцсети X не скрывает, что его ужасают масштабы этой ситуации.



Илон Маск шокирован масштабами миграционного кризиса в США. Фото из открытых источников

Илон Маск шокирован опубликованным видео с большим количеством людей, якобы идущих в сторону США со своими вещами.

"Масштабы нелегальной иммиграции из-за южной границы США впечатляют", — заявил Илон Маск.

Авторы видео, которое прокомментировал Илон Маск, называют марш нескольких групп людей вторжением в США и заявляют, что кто-то отвлекает американцев от этого явления.

"Пока они отвлекают нас, огромный караван идет штурмовать нашу границу. Это не кризис. Это вторжение", – пишут авторы опубликованного видео.

Взглянуть на видео, которое шокировала Илона Маска можно ниже:

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск после покупки социальной сети Twitter переименовал ее в X и активно начал комментировать и распространять информацию, которую часто можно классифицировать как конспирологическую. Вместе с тем, в США также существует проблема нелегальных мигрантов. В частности, американские чиновники в совместном пакете помощи Украине и Израилю добавили еще пункт о защите южной границы США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии рассказал о скандальном плане завершения войны в Украине. По этому плану он согласен отдать Украину Путину при одном условии.

Также "Комментарии" писали, что Маск предложил миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Википедию.