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Марьян Ощановский
Выезд за границу выпускников после окончания учебы в школе не является массовым явлением, заявил министр образования и науки Оксен Лесной.
МОН опроверг массовую эмиграцию выпускников. Фото из открытых источников
При этом министр добавил, что в Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу для мужчин до 25 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня — это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", — сказал глава МИД.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.
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