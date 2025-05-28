Выезд за границу выпускников после окончания учебы в школе не является массовым явлением, заявил министр образования и науки Оксен Лесной.

МОН опроверг массовую эмиграцию выпускников. Фото из открытых источников

"Тенденция выезда украинских выпускников после 11 класса за границу действительно существует, однако массового характера она пока не приобрела. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы. Основная причина такой миграции — вопрос безопасности", — сказал Оксен Лисовой.

При этом министр добавил, что в Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу для мужчин до 25 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня — это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", — сказал глава МИД.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.