Аренда стоит больше, чем зарплата: ТОП-5 городов Украины, где жилье самое дорогое

Цены на аренду жилья в западных областях Украины осенью шокируют. Из-за усиления обстрелов, проблем с электроснабжением и потенциальных проблем с отоплением украинцы рассматривают запад как более безопасный вариант. Искусственный интеллект назвал города Украины с самой дорогой арендой и спрогнозировал, что будет с ценами до конца года.

Аренда жилья. Фото портал "Комментарии"

ТОП-5 городов с самой дорогой арендой

По оценкам ChatGPT, Gemini и Copilot, в пятерку самых дорогих городов входят Ужгород, Львов и Ивано-Франковск, однако по остальным позициям чат-боты разошлись.

По оценке ChatGPT, осенью 2026 лидерами по ценам на однокомнатные квартиры стали Ужгород, Львов, Ивано-Франковск, Винница и Киев. Столица, по мнению модели ИИ, уже не бесспорный лидер: спрос в западных регионах и ограниченное количество свободного жилья позволяют владельцам удерживать высокие ставки.

Gemini привел более конкретные цены. В Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стоит от 22,5 до 31 тыс. грн, во Львове – в среднем 22,5-25,6 тыс. грн, в Ивано-Франковске – около 22,5 тыс. грн, в Виннице – около 20 тыс. грн, а в Киеве – от 18 до 19 тыс. грн.

Copilot предложил другой рейтинг, приведя цены в долларах. В Ужгороде и Львове средняя аренда однокомнатной квартиры составляет по 500 дол., в Киеве – 430 долл., в Ивано-Франковске – 400 долл., а в Луцке – 370 долл. По его оценке, за год аренда во Львове подорожала на 11%, в то время как в столице ставки упали на 11%.

Почему аренда может подорожать еще сильнее

ChatGPT увязывает высокие цены на западе страны с наплывом переселенцев и дефицитом доступного жилья. Дополнительное давление создают студенты. В Тернополе, по его оценке, ситуацию также обострил приток студентов и переселенцев.

Gemini предупреждает: если российские атаки спровоцируют длительные блэкауты, арендаторы в Киеве все чаще будут выбирать квартиры с генераторами, скважинами и газификацией. Такое жилье может подорожать, тогда как цены на неадаптированные высотки – снизиться. Новый поток людей на запад Украины может дополнительно повысить спрос на аренду в Ужгороде и Львове.

Copilot также допускает дальнейшее ослабление позиций Киева, если зима окажется сложной для энергетики. В то же время Луцк может подняться в рейтинге из-за миграции из прифронтовых регионов. Однако в целом рынок, по его прогнозу, может стабилизироваться после резких скачков цен в 2025-2026 годах.

Что будет с ценами до конца 2026 года

Все три чат-бота сходятся в главном: западные города будут сохранять высокие арендные ставки из-за спроса и относительной безопасности. Но оценки по Киеву и дальнейшему движению цен отличаются.

ChatGPT не ожидает резкого удешевления жилья на западе страны, хотя предполагает, что платежеспособность арендаторов будет ограничивать дальнейший рост. Gemini делает акцент на энергетической автономности квартир и возможном новом переселении украинцев. Copilot прогнозирует стабилизацию рынка, но допускает дальнейшее падение Киева в рейтинге.

Следовательно, до конца 2026 года аренда может стать еще дороже там, куда будут переезжать украинцы в поисках безопасности. В то же время ни дальнейший рост, ни падение цен не гарантированы: все будет зависеть от ситуации с энергетикой, миграции и возможностей арендаторов платить.

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