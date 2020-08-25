Зафиксировано повторное инфицирование COVID-19. Что известно?

Ученые из Гонконгского университета заявили о первом подтвержденном случае повторного инфицирования коронавируса. Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на The New York Times.

Так, известно, что у 33-летнего мужчины обнаружили COVID-19 через 4,5 месяца после предыдущего инфицирования. В первый раз у пациента были легкие симптомы болезни, сейчас они вообще отсутствуют.

Источник: ITV

По словам ученых, второй раз коронавирус у пациента обнаружили после возвращения из Испании. Результаты исследований показывают, что заразился он именно COVID-19, который попал в его организм именно в Европе. Этот штамм циркулирует там в июле-августе.

Ранее врачи сообщали о нескольких случаях возможного повторного инфицирования в мире, но ни один из них не был официально подтвержден. Известно, что пациенты, которые выздоровели, выделяют вирусные частицы в течение длительного времени, что может привести к положительному результату теста при отсутствии вируса в организме.

Но на этот раз китайские ученые исследовали вирусы с обоих эпизодов заболевания и обнаружили различия между ними, что дает право предполагать, что пациент заразился повторно.

Известно, что коронавирусы простуды вызывают повторное инфицирование менее чем через год, но ранее эксперты надеялись, что COVID-19 будет более похожим на вирусы SARS и MERS, на которые человеческий организм вырабатывает иммунитет.

Вероятно, этот случай будет иметь большое значение для ученых, работающих над методами лечения, а также для тех, кто пытается разработать безопасную и эффективную вакцину, ведь это означает, что иммунитет к коронавируса у некоторых людей может сохраняться лишь несколько месяцев. Это является существенным фактом для разработки вакцин.

Известно, что в мире работают над более 100 вакцинами от инфекции, которая вызвала пандемию. Ни одна из них пока не имеет доказанной эффективности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в лучшем случае эффективная вакцина появится до конца 2020-го.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, можно ли подхватить коронавирусной инфекции на борту самолета.

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