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Выявлен новый опасный симптом, возникающий спустя длительное время после выздоровления от COVID

Выявлен высокий риск проблем с сердцем

сегодня, 16:42
Автор:

Карина Ожерельева
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Риск новых проблем с сердцем значительно выше после выздоровления от COVID. Об этом сообщает Reuters.

Выявлен новый опасный симптом, возникающий спустя длительное время после выздоровления от COVID

Люди в защитных масках - Reuters

Большое исследование показало, что длительное время после выздоровления от COVID-19 люди сталкиваются с гораздо большим риском новых проблем с сердцем.

Исследователи из Министерства по делам ветеранов США сравнили частоту новых сердечно-сосудистых проблем у 153 760 человек, инфицированных коронавирусом до появления вакцин, 5,6 миллиона человек, не заразившихся вирусом, и еще 5,9 миллиона человек, чьи данные были собраны в пандемию. 

В среднем через год после выздоровления от острой фазы инфекции у переживших COVID-19 риск сердечного приступа выше на 63%, риск проблемного нерегулярного сердечного ритма – на 69%, риск инсульта – на 52%,

Согласно отчету, опубликованному в Nature Medicine, на 72% выше риск сердечной недостаточности и почти втрое выше риск потенциально смертельного сгустка крови в легких по сравнению с двумя другими группами. Повышенный риск среди бывших пациентов с COVID-19 был очевиден у молодых и пожилых, мужчин и женщин, людей с сахарным диабетом и без него, с заболеваниями почек и без них, а также у курящих и некурящих, сказал Зияд Аль-Али из Системы охраны здоровья Сент-Луиса и Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Риск был высоким даже у людей, которые болели COVID-19 легкой степени и не нуждались в госпитализации из-за этого, отметил он в твиттере.

"Это действительно никого не пощадило. Люди с COVID-19 должны внимательно относиться к своему здоровью и обращаться за медицинской помощью, если у них возникают такие симптомы, как боль в груди, давление в груди, сильное сердцебиение, отеки в ногах и т.д." , – сказал Аль-Али Reuters.

Как сообщали ранее "Комментарии", врачи назвали возможные нетипичные симптомы "Омикрона".


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/science/risk-new-heart-problems-jumps-after-covid-mrna-shot-side-effects-no-different-2022-02-09/
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