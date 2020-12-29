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Врачи сделали прорыв в украинской медицине

Украинские врачи впервые применили особый метод выжигания опухоли

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Отечественные медики совершили прорыв в истории украинской медицины. Они впервые применили новый неинвазивный метод обжига опухоли внепеченочных путей. Операция проходила в клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова. Пока это единственная подобная операция на территории всей Восточной Европы.

Врачи сделали прорыв в украинской медицине

Украинские врачи провели сложную операцию по обжигу опухоли. Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Перед тем как начать операцию, врачи провели Zoom-конференцию с корейским специалистом. Вместе они согласовали план действий и теорию для первого в Украине операционного вмешательства такого типа.

Благодаря этой методике можно вылечить человека, который имеет заболевание с пессимистическим прогнозом новообразований брюшной полости.

Выжигание уничтожает опухоли радиочастотным излучением, которое передается через заведенный зонд в зону опухолевого роста под комбинированным эндоскопическим и рентген-контролем. Так проходит полная деструкция зоны опухолевого роста.

Отмечается, что методика продлевает жизнь пациентов с локально неоперабельными опухолями, а в некоторых случаях дает шанс на полное выздоровление.

Напоминаем, что стало известно, какой из рефлексов организма может быть предвестником инфаркта. Оказывается, что рефлекс чрезмерной зевоты является одним из ранних признаков приближения инфаркта. Люди действительно рискуют получить серьезные проблемы с сердцем, если, например, постоянно зевают во время физических нагрузок, особенно в жару.

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Источник: https://www.facebook.com/emergencyhospitall/photos/pcb.2152821018186692/2152820851520042
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