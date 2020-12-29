Врачи сделали прорыв в украинской медицине

Отечественные медики совершили прорыв в истории украинской медицины. Они впервые применили новый неинвазивный метод обжига опухоли внепеченочных путей. Операция проходила в клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова. Пока это единственная подобная операция на территории всей Восточной Европы.

Украинские врачи провели сложную операцию по обжигу опухоли. Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Перед тем как начать операцию, врачи провели Zoom-конференцию с корейским специалистом. Вместе они согласовали план действий и теорию для первого в Украине операционного вмешательства такого типа.

Благодаря этой методике можно вылечить человека, который имеет заболевание с пессимистическим прогнозом новообразований брюшной полости.

Выжигание уничтожает опухоли радиочастотным излучением, которое передается через заведенный зонд в зону опухолевого роста под комбинированным эндоскопическим и рентген-контролем. Так проходит полная деструкция зоны опухолевого роста.

Отмечается, что методика продлевает жизнь пациентов с локально неоперабельными опухолями, а в некоторых случаях дает шанс на полное выздоровление.

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