Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

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Владимир Лавский
Британские и канадские врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19. Новые данные исследований опубликовал портал Express.
Отмечается, что каждый пятый заразившийся COVID-19 сообщал о проблемах с желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.
Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Тем не менее он проявляется только в 3% случаев.
Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания.
Четвертый признак — утомляемость. На нее жалуется каждый второй заразившийся COVID-19.
Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский предложил способ, как легко можно побороть COVID-19.
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