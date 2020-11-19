Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

Британские и канадские врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19. Новые данные исследований опубликовал портал Express.

Отмечается, что каждый пятый заразившийся COVID-19 сообщал о проблемах с желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19" — приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.

Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Тем не менее он проявляется только в 3% случаев.

Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания.

Четвертый признак — утомляемость. На нее жалуется каждый второй заразившийся COVID-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский предложил способ, как легко можно побороть COVID-19.

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