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Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

Проблемы с желудком могут сигнализировать о первой стадии коронавируса

сегодня, 16:59
Автор:

Владимир Лавский

Британские и канадские врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19. Новые данные исследований опубликовал портал Express.

Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

Отмечается, что каждый пятый заразившийся COVID-19 сообщал о проблемах с желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19" — приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.

Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Тем не менее он проявляется только в 3% случаев.

Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания.

Четвертый признак — утомляемость. На нее жалуется каждый второй заразившийся COVID-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский предложил способ, как легко можно побороть COVID-19. 


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1362117/hearing-loss-symptoms-hearing-aid
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