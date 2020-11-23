Врач указал на нюансы в использовании пульсоксиметра

Язык
Coinspot 23.11.2020
BTC/USD
18545.50
ETH/USD
599.80
LTC/USD
87.65
НБУ 23.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Во время пандемии коронавируса многие приобрел пульсоксиметр, чтобы самостоятельно определять показатели сатурации кислородом и пульса. Но важно учитывать ряд моментов в использовании этого прибора, сообщил на своей странице в Facebook врач Тарас Жиравецкий.
Отметим, что пульсоксиметр — это медико-диагностический прибор для измерения уровня сатурации кислорода в капиллярной крови. Но следует придерживаться нескольких правил в использовании этого прибора.
Так, не надо проводить измерения на холоде. Врач говорит, что желательно это делать в тепле, чтобы пальцы были теплые. Если не совсем понятно падение показателя сатурации кислородом, то врач советует перемерить еще раз, потому что такие "глюки" бывают, к сожалению. Кроме того, попробуйте измерить показатели на нескольких пальцах.
Важно не путать показатель пульса с показателем сатурации кислородом.
Медик советует демонстрировать показатели пульсоксиметра своем семейному врачу в видеорежиме.
Также Жиравецкий призвал не паниковать, но отметил, что такую вещь как пульсоксиметр сейчас стоит иметь дома.
Как сообщалось ранее, врач рассказал, следует ли сбивать температуру и заниматься спортом, если вы заболели коронавирусом. 15 советов, которые пригодятся пациентам с COVID 19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости