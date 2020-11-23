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Врач указал на нюансы в использовании пульсоксиметра

По словам врача, рекомендуется проводить измерения с помощью пульсоксиметра в тепле

сегодня, 14:53
Автор:

Таисия Ерохина

Во время пандемии коронавируса многие приобрел пульсоксиметр, чтобы самостоятельно определять показатели сатурации кислородом и пульса. Но важно учитывать ряд моментов в использовании этого прибора, сообщил на своей странице в Facebook врач Тарас Жиравецкий.

Врач указал на нюансы в использовании пульсоксиметра

Отметим, что пульсоксиметр — это медико-диагностический прибор для измерения уровня сатурации кислорода в капиллярной крови. Но следует придерживаться нескольких правил в использовании этого прибора.

Так, не надо проводить измерения на холоде. Врач говорит, что желательно это делать в тепле, чтобы пальцы были теплые. Если не совсем понятно падение показателя сатурации кислородом, то врач советует перемерить еще раз, потому что такие "глюки" бывают, к сожалению. Кроме того, попробуйте измерить показатели на нескольких пальцах.

Важно не путать показатель пульса с показателем сатурации кислородом.

Медик советует демонстрировать показатели пульсоксиметра своем семейному врачу в видеорежиме.

Также Жиравецкий призвал не паниковать, но отметил, что такую вещь как пульсоксиметр сейчас стоит иметь дома.

Как сообщалось ранее, врач рассказал, следует ли сбивать температуру и заниматься спортом, если вы заболели коронавирусом. 15 советов, которые пригодятся пациентам с COVID 19.


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Источник: https://www.facebook.com/zhtaras/posts/5311951255497790?__cft__[0]=AZU8dfVRolICn0NaFepJlmnBUQS0xvMHl95cn5WtIKSAQ-dfc8AwpbJ_-SprwwENus7aJDe8-eOxmztdXPkzE0mdlKHXVLbpQd6wRvZnSGG4rs3GOsXUGGrpHr3LucOI6oiiAlxQzLxNIEUacGX0ZXm8&__tn__=%2CO%2CP-R
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