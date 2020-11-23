Врач указал на нюансы в использовании пульсоксиметра

Во время пандемии коронавируса многие приобрел пульсоксиметр, чтобы самостоятельно определять показатели сатурации кислородом и пульса. Но важно учитывать ряд моментов в использовании этого прибора, сообщил на своей странице в Facebook врач Тарас Жиравецкий.

Отметим, что пульсоксиметр — это медико-диагностический прибор для измерения уровня сатурации кислорода в капиллярной крови. Но следует придерживаться нескольких правил в использовании этого прибора.

Так, не надо проводить измерения на холоде. Врач говорит, что желательно это делать в тепле, чтобы пальцы были теплые. Если не совсем понятно падение показателя сатурации кислородом, то врач советует перемерить еще раз, потому что такие "глюки" бывают, к сожалению. Кроме того, попробуйте измерить показатели на нескольких пальцах.

Важно не путать показатель пульса с показателем сатурации кислородом.

Медик советует демонстрировать показатели пульсоксиметра своем семейному врачу в видеорежиме.

Также Жиравецкий призвал не паниковать, но отметил, что такую вещь как пульсоксиметр сейчас стоит иметь дома.

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