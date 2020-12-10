Врач развеяла популярный миф о вакцине против COVID-19

Рибонуклеиновая кислота (РНК), на основе которой создана вакцина против коронавируса, не может повлиять на гены человека. Об этом заявила иммунолог Алла Волоха.

Фото из открытых источников

По словам врача, РНК не влияет на гены и никоим образом не изменяет ДНК.

"После того, как проведена вакцинация и она обнаружила свое действие, то есть активность проявилась, синтезировался белок, и из него выработались антитела, она выводится из организма и ни на что отрицательно не влияет", — рассказала Волоха.

Медик также сообщила, когда требуется вакцинация второй дозой при появлении аллергической реакции на первую (ведь всего нужно две прививки). По словам Волохи, противопоказана вторая доза в случае тяжелой аллергической реакции, но такая, говорит эксперт, очень редко случается. Например, пациенты в Великобритании имели тяжелый анафлиактичний шок или анафлиактоидную реакцию, однако у этих людей и ранее были тяжелые аллергические реакции в жизни.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что "вакцинный национализм" развивается "полным ходом", в результате чего бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда. На данный момент только богатые страны имеют доступ к вакцине от COVID-19

Как сообщалось, компания Airfinity провела исследование, согласно которому развитые страны закупили 53 процента всех мировых вакцин. А около 67 государств могут остаться без вакцины. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония в данный момент выкупили почти все дозы вакцины Moderna и 96% дозы вакцины Pfizer / BioNTech.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!