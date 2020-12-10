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Врач развеяла популярный миф о вакцине против COVID-19

Врач рассказала, влияет ли РНК, на основе которой создана вакцина, на гены человека

сегодня, 13:44
Автор:

Таисия Ерохина

Рибонуклеиновая кислота (РНК), на основе которой создана вакцина против коронавируса, не может повлиять на гены человека. Об этом заявила иммунолог Алла Волоха.

Врач развеяла популярный миф о вакцине против COVID-19

Фото из открытых источников

По словам врача, РНК не влияет на гены и никоим образом не изменяет ДНК.

"После того, как проведена вакцинация и она обнаружила свое действие, то есть активность проявилась, синтезировался белок, и из него выработались антитела, она выводится из организма и ни на что отрицательно не влияет", — рассказала Волоха.

Медик также сообщила, когда требуется вакцинация второй дозой при появлении аллергической реакции на первую (ведь всего нужно две прививки). По словам Волохи, противопоказана вторая доза в случае тяжелой аллергической реакции, но такая, говорит эксперт, очень редко случается. Например, пациенты в Великобритании имели тяжелый анафлиактичний шок или анафлиактоидную реакцию, однако у этих людей и ранее были тяжелые аллергические реакции в жизни.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что "вакцинный национализм" развивается "полным ходом", в результате чего бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда. На данный момент только богатые страны имеют доступ к вакцине от COVID-19

Как сообщалось, компания Airfinity провела исследование, согласно которому развитые страны закупили 53 процента всех мировых вакцин. А около 67 государств могут остаться без вакцины. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония в данный момент выкупили почти все дозы вакцины Moderna и 96% дозы вакцины Pfizer / BioNTech.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6442-immunolog-razveyala-populyarnyy-mif-o-vakcine-ot-koronavirusa
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