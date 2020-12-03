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Врач рассказал, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине

Инфекционист Евгений Дубровский считает, что введение карантина не поможет преодолеть COVID-19

сегодня, 12:55
Автор:

Кириєнко Анна

Введение жесткого карантина в Украине не поможет преодолеть эпидемию COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Киевской городской больницы Евгений Дубровский.

Врач рассказал, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине

Врач рассказал, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине. Фото: 24tv.ua

По его словам, чтобы преодолеть вирус, большинство украинцев должно переболеть им. Таким образом выработается групповой иммунитет.

"Вы очень удивитесь, но мой ответ таков — большая часть людей болеет и должна переболеть", — заявил Дубровский.

Согласно словам Евгения Дубровского именно это сейчас в Украине и происходит. Остановить процесс заражения эпидемиологическими мероприятиями не удастся. Карантин только оттягивает время.

Врач добавил, что такие прогнозы ждут не только Украину, но и другие государства.

"Я не только об Украине говорю — весь мир поступил странно. ВОЗ называет болезнь опасной. Ну хорошо, вы называете, а потом из Китая на весь мир летят самолеты. Это нарушает законы любой страны, Украины, в том числе. Если это особенно опасное заболевание, кто дал право без обсервации развозить людей по всему миру ", — возмущается врач.

Также инфекционист добавил, что жесткий карантин мог бы быть эффективным в начале весны. Тогда количество больных было незначительным, поэтому людей можно было отследить и изолировать от здорового населения.

Напоминаем, что заместитель главы Минздрава Ирина Микичак рассказала, сколько людей перенесли коронавирус в Украине. По ее данным со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава, COVID-19 заразились около 3% населения Украины. То есть, на каждую сотню человек три перенесли заболевания.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, как правильно реагировать на людей , которые нарушают карантин.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6256-vy-ochen-udivites-vrach-nazval-deystvennoe-sredstvo-ot-epidemii-koronavirusa
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