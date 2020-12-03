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Кириєнко Анна
Введение жесткого карантина в Украине не поможет преодолеть эпидемию COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Киевской городской больницы Евгений Дубровский.
Врач рассказал, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине. Фото: 24tv.ua
По его словам, чтобы преодолеть вирус, большинство украинцев должно переболеть им. Таким образом выработается групповой иммунитет.
Согласно словам Евгения Дубровского именно это сейчас в Украине и происходит. Остановить процесс заражения эпидемиологическими мероприятиями не удастся. Карантин только оттягивает время.
Врач добавил, что такие прогнозы ждут не только Украину, но и другие государства.
Также инфекционист добавил, что жесткий карантин мог бы быть эффективным в начале весны. Тогда количество больных было незначительным, поэтому людей можно было отследить и изолировать от здорового населения.
Напоминаем, что заместитель главы Минздрава Ирина Микичак рассказала, сколько людей перенесли коронавирус в Украине. По ее данным со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава, COVID-19 заразились около 3% населения Украины. То есть, на каждую сотню человек три перенесли заболевания.
Также сайт "Комментарии" рассказывает, как правильно реагировать на людей , которые нарушают карантин.
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