Введение жесткого карантина в Украине не поможет преодолеть эпидемию COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Киевской городской больницы Евгений Дубровский.

Врач рассказал, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине. Фото: 24tv.ua

По его словам, чтобы преодолеть вирус, большинство украинцев должно переболеть им. Таким образом выработается групповой иммунитет.

"Вы очень удивитесь, но мой ответ таков — большая часть людей болеет и должна переболеть", — заявил Дубровский.

Согласно словам Евгения Дубровского именно это сейчас в Украине и происходит. Остановить процесс заражения эпидемиологическими мероприятиями не удастся. Карантин только оттягивает время.

Врач добавил, что такие прогнозы ждут не только Украину, но и другие государства.

"Я не только об Украине говорю — весь мир поступил странно. ВОЗ называет болезнь опасной. Ну хорошо, вы называете, а потом из Китая на весь мир летят самолеты. Это нарушает законы любой страны, Украины, в том числе. Если это особенно опасное заболевание, кто дал право без обсервации развозить людей по всему миру ", — возмущается врач.

Также инфекционист добавил, что жесткий карантин мог бы быть эффективным в начале весны. Тогда количество больных было незначительным, поэтому людей можно было отследить и изолировать от здорового населения.

Напоминаем, что заместитель главы Минздрава Ирина Микичак рассказала, сколько людей перенесли коронавирус в Украине. По ее данным со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава, COVID-19 заразились около 3% населения Украины. То есть, на каждую сотню человек три перенесли заболевания.

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