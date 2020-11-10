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Врач объяснила, почему нужно быть аккуратнее с приемом антибиотиков при COVID-19

По словам врача, немного повышенная температура при коронавирусе не означает, что следует доставать из аптечки антибиотик

сегодня, 16:55
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцы очень часто принимают антибиотики при коронавирусе, когда этого делать не следует. Из-за этого может в будущем возникнуть проблема, когда антибиотики просто перестанут помогать в лечении обычных бактериальных инфекций. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук "Укринформу".

Врач объяснила, почему нужно быть аккуратнее с приемом антибиотиков при COVID-19

Как рассказала врач, самолечение необходимо, поскольку медицинская система не справится, если люди будут бежать к врачу в случае чиханья или температуры, едва выше 37-ми. Пациент должен понимать, как справиться с насморком и подобными симптомами.

"Но глотать антибактериальные препараты зачем? Если тенденция не изменится, пройдет год-другой — и мы заметим, что на обычных бактериальных инфекциях антибиотики перестали работать", — говорит Гук.

По ее словам, можно повредить микрофлору и осадить печень именно из-за приема антибактериальных препаратов. Гук отмечает, что назначение или самоназначение большого количества антибиотиков может иметь серьезный вред для здоровья. По мнению медика, антибиотики не должны продаваться свободно, а отпускаться только по рецепту врача.

"А у нас все в свободном доступе, и попробуй сегодня что-то купи — целого ряда препаратов не достать, все раскупили впрок, а для чего? Чтобы принимать, чуть температура перевалит за 37, потому что у испуганного больного в воображении уже летальный исход", — сказала Гук.

Как сообщалось, инфекционист разъяснила, почему нельзя одноразовую маску надевать несколько раз .


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3132581-svitlana-guk-infekcionistpulmonolog.html?fbclid=IwAR2fQPMkmhJVIAlrnbKVUg6BNN7u5egpIL5aNUb4hH6LSZqsRa6-LKJTv54
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