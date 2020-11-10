Врач объяснила, почему нужно быть аккуратнее с приемом антибиотиков при COVID-19

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Таисия Ерохина
Украинцы очень часто принимают антибиотики при коронавирусе, когда этого делать не следует. Из-за этого может в будущем возникнуть проблема, когда антибиотики просто перестанут помогать в лечении обычных бактериальных инфекций. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук "Укринформу".
Как рассказала врач, самолечение необходимо, поскольку медицинская система не справится, если люди будут бежать к врачу в случае чиханья или температуры, едва выше 37-ми. Пациент должен понимать, как справиться с насморком и подобными симптомами.
По ее словам, можно повредить микрофлору и осадить печень именно из-за приема антибактериальных препаратов. Гук отмечает, что назначение или самоназначение большого количества антибиотиков может иметь серьезный вред для здоровья. По мнению медика, антибиотики не должны продаваться свободно, а отпускаться только по рецепту врача.
Как сообщалось, инфекционист разъяснила, почему нельзя одноразовую маску надевать несколько раз .
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