Врач объяснила, почему нужно быть аккуратнее с приемом антибиотиков при COVID-19

Украинцы очень часто принимают антибиотики при коронавирусе, когда этого делать не следует. Из-за этого может в будущем возникнуть проблема, когда антибиотики просто перестанут помогать в лечении обычных бактериальных инфекций. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук "Укринформу".

Как рассказала врач, самолечение необходимо, поскольку медицинская система не справится, если люди будут бежать к врачу в случае чиханья или температуры, едва выше 37-ми. Пациент должен понимать, как справиться с насморком и подобными симптомами.

"Но глотать антибактериальные препараты зачем? Если тенденция не изменится, пройдет год-другой — и мы заметим, что на обычных бактериальных инфекциях антибиотики перестали работать", — говорит Гук.

По ее словам, можно повредить микрофлору и осадить печень именно из-за приема антибактериальных препаратов. Гук отмечает, что назначение или самоназначение большого количества антибиотиков может иметь серьезный вред для здоровья. По мнению медика, антибиотики не должны продаваться свободно, а отпускаться только по рецепту врача.

"А у нас все в свободном доступе, и попробуй сегодня что-то купи — целого ряда препаратов не достать, все раскупили впрок, а для чего? Чтобы принимать, чуть температура перевалит за 37, потому что у испуганного больного в воображении уже летальный исход", — сказала Гук.

Как сообщалось, инфекционист разъяснила, почему нельзя одноразовую маску надевать несколько раз .

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