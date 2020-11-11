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Врач объяснила, как различить коронавирусный кашель

По словам врача, при коронавирусе кашель часто носит надоедливый характер

сегодня, 04:45 comments2314
Автор:

Таисия Ерохина

Кашель при заболевании коронавирусом имеет несколько отличий. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук "Укринформу".

Врач объяснила, как различить коронавирусный кашель

Прежде всего отмечается, что это сухой кашель. Как сообщила врач, коронавирусный кашель довольно часто носит надоедливый характер и не имеет мокротного компонента. Кроме того, его нельзя назвать трахейным, бронхиальным, легочным или булькающим. Эти нюансы врач может отличить на слух.

"Это такой кашель раздражения — за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов (может, когда-то ученые об этом узнают), — рассказала Гук. — Кашель при ковиде звучит как непродуктивный, сухой, будто горловой. И его можно глушить".

Так, обычно при кашле врачи не советуют его глушить, чтоб не задерживались мокроты. А в этом случае, говорит Гук, как раз можно, потому что кашель "пустой, неэффективный и бессмысленный".

При этом, врач добавила, что такой симптом коронавируса, как кашель, наблюдается не у всех больных.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, когда нельзя принимать антибиотики при коронавирусе.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3132581-svitlana-guk-infekcionistpulmonolog.html?fbclid=IwAR2fQPMkmhJVIAlrnbKVUg6BNN7u5egpIL5aNUb4hH6LSZqsRa6-LKJTv54
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