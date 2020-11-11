Врач объяснила, как различить коронавирусный кашель

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Таисия Ерохина
Кашель при заболевании коронавирусом имеет несколько отличий. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук "Укринформу".
Прежде всего отмечается, что это сухой кашель. Как сообщила врач, коронавирусный кашель довольно часто носит надоедливый характер и не имеет мокротного компонента. Кроме того, его нельзя назвать трахейным, бронхиальным, легочным или булькающим. Эти нюансы врач может отличить на слух.
Так, обычно при кашле врачи не советуют его глушить, чтоб не задерживались мокроты. А в этом случае, говорит Гук, как раз можно, потому что кашель "пустой, неэффективный и бессмысленный".
При этом, врач добавила, что такой симптом коронавируса, как кашель, наблюдается не у всех больных.
Ранее сообщалось, что врач объяснила, когда нельзя принимать антибиотики при коронавирусе.
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