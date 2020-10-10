Врач объяснила, почему тест на коронавирус может ошибаться

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Таисия Ерохина
Существуют случаи, когда тесты на коронавирус могут ошибаться. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк ТСН.
Сначала следует разделить вид теста. Как объяснила врач, в случае быстрых тестов существует достаточно большая погрешность. Будь то ложноположительные тесты или ложноотрицательные.
Тогда как ПЦР-метод является более надежным и сегодня имеет убедительное влияние, но в этот раз есть вероятность ошибки. Врач рассказала, что в 25% случаев тестирования ПЦР-методом встречаются ложноотрицательные результаты. То есть, 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса.
Напомним, врач рассказала, через сколько месяцев стихнет эпидемия коронавируса.
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