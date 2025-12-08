Ученый изобрел метод "дыхания ягодицами": как это поможет человечеству

Новаторская медицинская разработка японского врача Таканори Такебе первый взгляд звучит как шутка или сюжет абсурдной научной фантастики. Но за "дыхание ягодицами" стоит серьезная научная работа, направленная на спасение пациентов, которые не могут получить нужное количество кислорода традиционными методами.

Врач разработал метод "дыхания ягодицами". Фото: Freepik

Такебе предложил метод, предполагающий введение в прямую кишку специальной жидкости, насыщенной кислородом. Идея основывается на том, что стенки кишечника чрезвычайно богаты кровеносными сосудами, которые могут поглощать кислород без участия легких.

Толчком к новой технологии стало то, как врач наблюдал за собственным отцом, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за перенесенной пневмонии часть легкого мужчине удалили, и его возможность полноценно дышать была ограничена. Такебе признает, что был поражен тем, насколько инвазивным и трудным может оказаться процесс вентиляции в критических случаях.

Именно это заставило его искать альтернативу, когда легкие не справляются или аппаратов ИВЛ недостаточно. В качестве примера японский врач взял некоторых животных, которые способны поглощать кислород через кишечник или кожу. Зная это, Такебе выдвинул гипотезу, что человеческий кишечный тракт может обеспечить попадание кислорода в кровь.

Чтобы проверить теорию, он начал экспериментировать на мышах и свиньях. Животным делали клизмы с жидкостью, насыщенной кислородом, и по результатам они выжили в условиях резкого дефицита кислорода. Ученые из Детской больницы Цинциннати и Университета Осаки продолжили исследование, а первый этап тестов предполагает определение того, какой объем жидкости может выдержать организм человека.

В исследовании приняли участие 27 японцев. Им делали клизмы без кислорода для оценки реакций организма. Основными побочными эффектами стали вздутие живота и умеренный дискомфорт. Следующие испытания должны показать, способен ли кислород действительно проникнуть в кровь через кишечник.

Пульмонолог интенсивной терапии Кевин Гиббс признает, что идея изначально выглядела странной, но у нее есть перспективы в будущем.

"Что меня поражает, так это то, что если этот препарат сработает... возможно, вы сможете его ввести, и тогда вдруг у вас будет настоящее усиление кислорода того времени, которое нужно, чтобы безопасно присоединить кого-то к аппарату искусственного дыхания, — и это будет огромный успех", — говорит Гиббс.

