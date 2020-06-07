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ВОЗ теперь рекомендует носить маски всем

Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации касательно защитных масок

сегодня, 09:29
Автор:

Сергей Медведев
ВОЗ теперь рекомендует носить маски всем

Гражданам рекомендуется носить маски в местах общественного пользования, супермаркетах и общественном транспорте. С такими новыми рекомендациями выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил  глава организации Тедрос Гебрейесус.

Согласно заявлению чиновника, в ВОЗ появились новые подтверждения эффективности медицинских масок для предупреждения заражения коронавирусом. ПО результатам последних исследований, маски обязательны для ношения там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

"В свете новых обстоятельств мы рекомендуем правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать социальную дистанцию", - сказал он.

В то же время, один из экспертов ВОЗ по инфекционным заболеваниям  Эйприл Боллер уточнила, что людям стоит носить тканевые маски, имеющие три и более защитных слоев.  Отметим, что ВОЗ изменила свои рекомендации после того, как специалисты убедились, что человек способен распространять коронавирус еще до появления симптомов заболевания. Ранее ВОЗ отрицала необходимость ношения масок, считая их неэффективной защитой.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в ВОЗ предупредили о вспышке еще одного опасного вируса.


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Источник: https://www.vinegret.cz/630470/voz-izmenila-mnenie-o-noshenii-masok
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