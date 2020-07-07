ВОЗ охарактеризовала степень опасности от бубонной чумы в Китае

Официальные представители Всемирной организации здоровья заявляют, что вспышка бубонной чумы в северном регионе Китая не представляет собой повышенной угрозы для международного сообщества. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

При этом она добавила, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.

По словам Харрис, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". "Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - добавила спикер Организации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в автономном районе Китая, Внутренней Монголии, один человек попал в больницу с симптомами бубонной чумы, что повлекло ряд запретов на режим питания в стране и установление третьего уровня эпидемиологической опасности.





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