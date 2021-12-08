ВОЗ: количество госпитализаций из-за нового штамма вырастет в 57 странах

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Карина Ожерельева
Штамм Omicron был зарегистрирован в 57 странах, и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, вероятно, будет расти по мере его распространения, сообщила Всемирная организация здравоохранения в среду, 8 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Медицинский работник помогает пациенту - Reuters
ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом отчете отметила, что необходимы дополнительные данные, чтобы оценить тяжесть заболевания, вызванного вариантом Omicron, и могут ли его мутации снизить защиту иммунитета, полученного от вакцины.
26 ноября ВОЗ объявила о новом штамме Omicron, который впервые был обнаружен на юге Африки. Это пятый штамм SARS-CoV-2.
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Южной Африке удвоилось за неделю до 5 декабря и составило более 62 000, а "очень значительный" рост заболеваемости был замечен в Эсватине, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Лесото.
Распространение Omicron в сочетании с расширенным тестированием и низким уровнем вакцинации возможно сыграло определенную роль.
Вариант Omicron может отчасти избежать защиты от двух доз вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech, сказал руководитель научно-исследовательской лаборатории Африканского института исследований здравоохранения в Южной Африке. во вторник, 7 декабря, сообщая результаты небольшого исследования.
Как сообщали ранее "Комментарии", агентство здравоохранения Европейского Союза заявило , что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было.
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