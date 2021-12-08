ВОЗ: количество госпитализаций из-за нового штамма вырастет в 57 странах

Штамм Omicron был зарегистрирован в 57 странах, и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, вероятно, будет расти по мере его распространения, сообщила Всемирная организация здравоохранения в среду, 8 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Медицинский работник помогает пациенту - Reuters

ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом отчете отметила, что необходимы дополнительные данные, чтобы оценить тяжесть заболевания, вызванного вариантом Omicron, и могут ли его мутации снизить защиту иммунитета, полученного от вакцины.

"Даже если степень тяжести будет одинаковой или потенциально даже ниже, чем для штамма Delta, ожидается, что количество госпитализаций увеличится, если будет инфицировано большее количество людей, и что будет временный отрыв между увеличением заболеваемости и увеличением смертей", — говорится в сообщении.

26 ноября ВОЗ объявила о новом штамме Omicron, который впервые был обнаружен на юге Африки. Это пятый штамм SARS-CoV-2.

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Южной Африке удвоилось за неделю до 5 декабря и составило более 62 000, а "очень значительный" рост заболеваемости был замечен в Эсватине, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Лесото.

Распространение Omicron в сочетании с расширенным тестированием и низким уровнем вакцинации возможно сыграло определенную роль.

Ссылаясь на риск повторного заражения, ВОЗ заявила: "Предыдущий анализ свидетельствует о том, что мутации, имеющиеся в варианте Omicron, могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от природного иммунитета. Нужно больше данных, чтобы оценить, могут ли мутации, имеющиеся в варианте Omicron, привести к снижению защиты от иммунитета, полученному вакциной ".

Вариант Omicron может отчасти избежать защиты от двух доз вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech, сказал руководитель научно-исследовательской лаборатории Африканского института исследований здравоохранения в Южной Африке. во вторник, 7 декабря, сообщая результаты небольшого исследования.

Как сообщали ранее "Комментарии", агентство здравоохранения Европейского Союза заявило , что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было.

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