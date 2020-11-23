Во Львове гинекологи удалили женщине шестикилограммовую опухоль (фото)

Медики клинической больницы скорой помощи города Львов удалили пациентке опухоль весом более шести килограммов и размером 45х25х18 сантиметров.

ФОТО: Из открытых источников

По сообщению пресс-службы больницы, опухоль занимала всю брюшную полость женщины — от малого таза и до диафрагмы и была разделена несколькими узлами. Однако, женщина даже не подозревала о возможном новообразовании в связи с лишним весом.

По словам докторов, жительница Львова обратилась в больницу с жалобами на постоянную слабость, головокружение и кровотечения. Проведя исследования, гинекологи определили, что у женщины миома матки, которая является доброкачественной опухолью.





В сообщении пресс-службы также отметили, что врачи провели достаточно сложную технически операцию, так как новообразование было расположено слишком близко к другим органам. Медикам удалось справиться за два часа.

К слову, женщина очень быстро смогла прийти в себя после операции — на следующий день она свободна передвигалась по палате и готовилась к выписке из больницы.

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