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Главная Новости Общество медицина Во Львове гинекологи удалили женщине шестикилограммовую опухоль (фото)
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Во Львове гинекологи удалили женщине шестикилограммовую опухоль (фото)

Женщина даже не подозревала о имеющемся новообразовании

сегодня, 18:22
Автор:

Елизавета Черных

Медики клинической больницы скорой помощи города Львов удалили пациентке опухоль весом более шести килограммов и размером 45х25х18 сантиметров. 

Во Львове гинекологи удалили женщине шестикилограммовую опухоль (фото)

ФОТО: Из открытых источников

По сообщению пресс-службы больницы, опухоль занимала всю брюшную полость женщины — от малого таза и до диафрагмы и была разделена несколькими узлами. Однако, женщина даже не подозревала о возможном новообразовании в связи с лишним весом. 

По словам докторов, жительница Львова обратилась в больницу с жалобами на постоянную слабость, головокружение и кровотечения. Проведя исследования, гинекологи определили, что у женщины миома матки, которая является доброкачественной опухолью. 

Во Львове гинекологи удалили женщине шестикилограммовую опухоль (фото) - фото 2

В сообщении пресс-службы также отметили, что врачи провели достаточно сложную технически операцию, так как новообразование было расположено слишком близко к другим органам. Медикам удалось справиться за два часа.

К слову, женщина очень быстро смогла прийти в себя после операции — на следующий день она свободна передвигалась по палате и готовилась к выписке из больницы. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, врачи доказали связь переломов и рациона человека. 


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Источник: https://www.facebook.com/emergencyhospitall/posts/2117003168435144
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