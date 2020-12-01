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Кириєнко Анна
1 декабря уже традиционно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
ВИЧ и COVID-19 - в чем сходство. Фото: mosmedpreparaty
Во время пандемии и массовой паники, внимания к людям, больным СПИДом, стало значительно меньше. Хотя борьба с этим недугом столь же важна, как и противостояние ковиду.
Болезни имеют сходство между собой. Обе не изучены до конца, несут серьезную угрозу, не имеют целебных лекарств, чтобы стать снова здоровым спустя несколько дней.
В начале пандемии коронавируса мировые врачи также сравнивали эти заболевания и предлагали больным COVID-19 принимать лекарства, которые назначают больным СПИДом.
Эти и многие другие болезни напоминают еще раз, что человеку нужно ответственно относиться к своему здоровью.
Объединенная программа ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) в этот день заявила о главных условия прекращения двух серьезных заболеваний:
Организация подчеркнула, что люди, больные СПИДом более склонны к заражению коронавирусом и дальнейшим осложнениям.
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