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ВИЧ и COVID-19 - в чем сходство

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

сегодня, 09:30
Автор:

Кириєнко Анна

1 декабря уже традиционно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

ВИЧ и COVID-19 - в чем сходство

ВИЧ и COVID-19 - в чем сходство. Фото: mosmedpreparaty

Во время пандемии и массовой паники, внимания к людям, больным СПИДом, стало значительно меньше. Хотя борьба с этим недугом столь же важна, как и противостояние ковиду.

Болезни имеют сходство между собой. Обе не изучены до конца, несут серьезную угрозу, не имеют целебных лекарств, чтобы стать снова здоровым спустя несколько дней.

В начале пандемии коронавируса мировые врачи также сравнивали эти заболевания и предлагали больным COVID-19 принимать лекарства, которые назначают больным СПИДом.

Эти и многие другие болезни напоминают еще раз, что человеку нужно ответственно относиться к своему здоровью.

Объединенная программа ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) в этот день заявила о главных условия прекращения двух серьезных заболеваний:

"COVID-19 наглядно продемонстрировал, что при любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации, учет интересов населения и применения подходов, основанных на правах человека и гендерном равенстве — вот главные условия прекращения пандемий ВИЧ и COVID-19 ".

Организация подчеркнула, что люди, больные СПИДом более склонны к заражению коронавирусом и дальнейшим осложнениям.

Сайт "Комментарии" желает крепкого здоровья и рекомендует прочитать восемь полезных привычек для укрепления иммунитета.

Также рассказываем, как приготовить витаминный микс из цитрусов, меда и других полезных ингредиентов, который укрепит ваш иммунитет.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1905491-u-vsesvitniy-den-borotbi-zi-snidom-v-yunaeyds-porivnyali-epidemiyi-vil-ta-covid-19
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