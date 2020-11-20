Вакцина не решит проблему с карантином - Энтони Фаучи

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Кириєнко Анна
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что даже несмотря на вакцинацию, людям нужно будет продолжать носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Данную информацию разместили УНН со ссылкой на The New York Times.
Фото: РБК
Энтони Фаучи добавил, что снять маски и забыть о карантине в мире смогут не раньше третьего-четвертого квартала следующего года.
Инфекционист также удивляется людям, которые до сих пор не считают коронавирус серьезной угрозой человечеству и не соблюдают социальной дистанции и карантинных норм.
Напоминаем, что Джо Байден планирует ввести обязательное ношение масок в Америке, поскольку, по прогнозам экспертов, с наступлением зимы резко увеличится количество больных COVID-19.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине планируют ввести жесткий карантин. Кабинет министров Украины намерен ввести полный локдаун уже в декабре.
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