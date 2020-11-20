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Вакцина не решит проблему с карантином - Энтони Фаучи

По прогнозам эксперта США о карантине можно будет забыть не ранее третьего-четвертого квартала следующего года

сегодня, 11:35
Автор:

Кириєнко Анна

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что даже несмотря на вакцинацию, людям нужно будет продолжать носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Данную информацию разместили УНН со ссылкой на The New York Times.

Вакцина не решит проблему с карантином - Энтони Фаучи

Фото: РБК

"Я считаю, что даже при наличии вакцины некоторые меры по защите здоровья населения останутся в силе еще на ощутимый промежуток времени", — подчеркнул эксперт.

Энтони Фаучи добавил, что снять маски и забыть о карантине в мире смогут не раньше третьего-четвертого квартала следующего года.

Инфекционист также удивляется людям, которые до сих пор не считают коронавирус серьезной угрозой человечеству и не соблюдают социальной дистанции и карантинных норм.

Напоминаем, что Джо Байден планирует ввести обязательное ношение масок в Америке, поскольку, по прогнозам экспертов, с наступлением зимы резко увеличится количество больных COVID-19.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине планируют ввести жесткий карантин. Кабинет министров Украины намерен ввести полный локдаун уже в декабре.




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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1903684-golovniy-infektsionist-ssha-vvazhaye-scho-maski-potribno-bude-nositi-navit-pri-nayavnosti-vaktsini-vid-covid-19
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