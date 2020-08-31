В зоне проведения операции Объединенных сил усиливают карантинные ограничения: что известно

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Дмитрий Симоненко
Карантинные ограничения в Донецкой и Луганской
областях заметно ужесточат. Об этом на странице в Facebook пишет пресс-центр штаба ООС.
На данный
момент известно, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране,
резко ограничат въезд граждан, которые не имеют документов, дающих право находиться в районе проведения ООС, со стороны Днепропетровской, Харьковской и
Запорожской областей.
Источник: Свои.City
При этом
контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров на автостанциях,
железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта, а также других
ограничений, введенных правительством, продолжит осуществляться.
Также, были
ужесточены требования соблюдения карантинных-ограничительных мероприятий и для
военных. Так, военнослужащим настоятельно рекомендуется ограничить круг общения
и избегать контактов с личным составом других подразделений, а также с гражданскими.
Кроме того,
сохраняется требование ношения медицинской маски, а также обязательная профилактическая
дезинфекция мест несения службы.
Как ранее писали
"Комментарии", с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемиологическое
зонирование.
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