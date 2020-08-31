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Главная Новости Общество медицина В зоне проведения операции Объединенных сил усиливают карантинные ограничения: что известно
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В зоне проведения операции Объединенных сил усиливают карантинные ограничения: что известно

Будет резко ограничен въезд граждан, которые не имеют документов, дающих право находиться в районе проведения ООС со стороны Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей

сегодня, 22:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

Карантинные ограничения в Донецкой и Луганской областях заметно ужесточат. Об этом на странице в Facebook пишет пресс-центр штаба ООС.

На данный момент известно, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, резко ограничат въезд граждан, которые не имеют документов, дающих право находиться в районе проведения ООС, со стороны Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. 

В зоне проведения операции Объединенных сил усиливают карантинные ограничения: что известно

Источник: Свои.City

При этом контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта, а также других ограничений, введенных правительством, продолжит осуществляться.

Также, были ужесточены требования соблюдения карантинных-ограничительных мероприятий и для военных. Так, военнослужащим настоятельно рекомендуется ограничить круг общения и избегать контактов с личным составом других подразделений, а также с гражданскими.

Кроме того, сохраняется требование ношения медицинской маски, а также обязательная профилактическая дезинфекция мест несения службы.

Как ранее писали "Комментарии", с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемиологическое зонирование.


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