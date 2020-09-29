В Житомирской области власть поставила судмедэкспертов в рабские условия труда - Развадовский

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Станислав Молчанов
В условиях коронавирусной эпидемии, когда медики особенно нуждаются в помощи и поддержке, некоторые из них, наоборот, столкнулись с давлением. Так, сотрудников Житомирского бюро судмедэкспертизы переводят на 0,75 ставки и отправляют в отпуск за свой счет, говорится в материале "3000 гривен за работу с погибшими. Как власть гробит судмедэкспертизу в Житомирской области", опубликованном на сайте ZIK.
Специалисты обратились за оглаской к лидеру Житомирского отделения партии "За Будущее" Виктору Развадовскому — в прошлом — консультант министра МВД Украины, генерал-майор милиции и заслуженный юрист Украины. Развадовский подчеркивает, что от работы судмедэкспертов зависит функционирование всей правоохранительной системы.
Однако в конце марта, говорится в статье, Житомирское областное бюро стали финансировать из госбюджета по-другому. Все из-за введения второго этапа медицинской реформы. Деньги выделяют уже исходя не из объема работы медиков, а по количеству населения области. Если в прошлом году выделили 24 миллионов гривен, то в этом — 17,5. Зарплаты пришлось урезать: сотрудников перевели на 0,75 ставки.
По данным, предоставленным Житомирской судмедэкспертизой, за прошлый год специалисты провели почти в два раза больше работы, чем в Ровенской области. Тем не менее, у соседей финансирования осталось на уровне прошлого года, а в этом регионе — сократилось. Из областного бюджета не стали выделять дополнительных средств, чтобы исправить ситуацию.
Сотрудники бюро рассказывают, что обращались в облгосадминистрацию, однако там расширить финансирование отказались. Были представители сферы и на заседании бюджетной комиссии ВР. Только это, по их словам, ничего не дало. Поэтому Развадовский повторно направил обращение к местной власти, а также — к главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко.
Напомним, Степанов заявил, что зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине.
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