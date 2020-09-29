В Житомирской области власть поставила судмедэкспертов в рабские условия труда - Развадовский

В условиях коронавирусной эпидемии, когда медики особенно нуждаются в помощи и поддержке, некоторые из них, наоборот, столкнулись с давлением. Так, сотрудников Житомирского бюро судмедэкспертизы переводят на 0,75 ставки и отправляют в отпуск за свой счет, говорится в материале "3000 гривен за работу с погибшими. Как власть гробит судмедэкспертизу в Житомирской области", опубликованном на сайте ZIK.

Специалисты обратились за оглаской к лидеру Житомирского отделения партии "За Будущее" Виктору Развадовскому — в прошлом — консультант министра МВД Украины, генерал-майор милиции и заслуженный юрист Украины. Развадовский подчеркивает, что от работы судмедэкспертов зависит функционирование всей правоохранительной системы.

"Специалисты работают и с живыми, осматривая людей после конфликтов. Это сложная эмоциональная работа, ведь те не всегда все остаются довольны их выводами. Каждый хочет, чтобы его обидчика наказали и преувеличили степень тяжести нанесенных повреждений. На осмотр приводят лиц, употребляющих наркотики, содержащихся в условиях СИЗО, а такие контакты тоже непростые ", — говорит Развадовский.

Однако в конце марта, говорится в статье, Житомирское областное бюро стали финансировать из госбюджета по-другому. Все из-за введения второго этапа медицинской реформы. Деньги выделяют уже исходя не из объема работы медиков, а по количеству населения области. Если в прошлом году выделили 24 миллионов гривен, то в этом — 17,5. Зарплаты пришлось урезать: сотрудников перевели на 0,75 ставки.

По данным, предоставленным Житомирской судмедэкспертизой, за прошлый год специалисты провели почти в два раза больше работы, чем в Ровенской области. Тем не менее, у соседей финансирования осталось на уровне прошлого года, а в этом регионе — сократилось. Из областного бюджета не стали выделять дополнительных средств, чтобы исправить ситуацию.

"Ставка эксперта составляет 4900 гривен. За прошедший месяц при 0,75 оклада и отпусках они получали около 2500 гривен. Но все зависит от стажа. Если он, как у меня, 23 года, можно зарабатывать 6000 гривен. Это уже гораздо лучше", — комментирует бывший завотделением экспертизы трупов Александр Павлюк.

Сотрудники бюро рассказывают, что обращались в облгосадминистрацию, однако там расширить финансирование отказались. Были представители сферы и на заседании бюджетной комиссии ВР. Только это, по их словам, ничего не дало. Поэтому Развадовский повторно направил обращение к местной власти, а также — к главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко.

Напомним, Степанов заявил, что зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине.

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