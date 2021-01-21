В Виннице СБУ арестовала медицинское оборудование, которое спасало больных COVID-19

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Станислав Молчанов
Служба безопасности Украины наложила арест на медицинское оборудование Городской клинической больницы №1 в городе Винница.
Сотрудников СБУ не заботит, как медики будут спасать больных коронавирусом. Фото из открытых источников
После инцидента директор ГКБ №1 немедленно подал обращение в СБУ. В ответ главный медик получил документ, в котором только подтвердили изъятие техники, отметив, что проводится соответствующее расследование.
В частности, в ответе указано, что постановлением следственного судьи Винницкого городского суда от 23.12.2020 года "наложен арест на имущество, находящееся в собственности ООО "Подолье Ассистанс" и находящееся в пользовании КНП "Винницкая ГКБ №1".
Несмотря на имеющееся решение суда, представители СБУ ограничили доступ к оборудованию, которое используют в ГКБ №1 для спасения жизни тяжелобольных на COVID-19. При этом нет никакой информации о том, кто будет отвечать за хранение оборудования, которое изъяли работники СБУ. Также неизвестно, кто будет нести ответственность, если сложная и хрупкая медтехника окажется непригодной к использованию после её "хранения" представителями закона.
Ситуация, сложившаяся в Виннице, не может вызвать ничего другого, кроме возмущения. Правоохранительные органы фактически атакуют врачей и пациентов Винницкой ГКБ №1, арестовывая критически необходимое оборудование несмотря на решение суда.
Крайне важным моментом является то, что суд разрешил ГКБ №1 использовать арестованное имущество по назначению.
При этом СБУ может изъять арестованное имущество несмотря на решение суда, только если для этого есть веские причины и необходимость. Интересно, какой "весомой причиной" сотрудники СБУ будут оправдывать смерти винничан, которых врачи не смогут спасти из-за ареста аппаратов искусственной вентиляции легких?
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