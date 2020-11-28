В Великобритании сделают анализ крови, который может выявить до 50 типов рака

Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует провести экспериментальный простой анализ крови, который может выявить более 50 типов рака и, как ожидается, поможет тысячам людей, позволив более успешно лечить эту болезнь на более ранней стадии. Об этом пишет CNN.



Анализ крови Galleri, разработанный калифорнийской медицинской компанией Grail, будет опробован на 165 тыс. пациентах, из которых 140 тыс. – в возрасте от 50 до 79 лет и у которых нет онкологических симптомов. Люди будут сдавать анализы в течение трех лет.

Еще 25 тыс. человек, которые примут участие в исследовании, будут иметь возможные симптомы рака.

Первые результаты исследования должны появиться к 2023 году. Количество людей, которые сдадут этот анализ в 2025 году должно приблизиться к миллиону.

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