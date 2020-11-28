kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.11.2020

BTC/USD

17058.05

ETH/USD

515.80

LTC/USD

69.80

НБУ 28.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Великобритании сделают анализ крови, который может выявить до 50 типов рака
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании сделают анализ крови, который может выявить до 50 типов рака

В Великобритании стремятся к тому, чтобы выявлять рак в первые дни заболевания

сегодня, 04:01
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует провести экспериментальный простой анализ крови, который может выявить более 50 типов рака и, как ожидается, поможет тысячам людей, позволив более успешно лечить эту болезнь на более ранней стадии. Об этом пишет CNN.

В Великобритании сделают анализ крови, который может выявить до 50 типов рака

Анализ крови Galleri, разработанный калифорнийской медицинской компанией Grail, будет опробован на 165 тыс. пациентах, из которых 140 тыс. – в возрасте от 50 до 79 лет и у которых нет онкологических симптомов. Люди будут сдавать анализы в течение трех лет.

Еще 25 тыс. человек, которые примут участие в исследовании, будут иметь возможные симптомы рака.

Первые результаты исследования должны появиться к 2023 году. Количество людей, которые сдадут этот анализ в 2025 году должно приблизиться к миллиону.

Ранее "Комментарии" писали, что Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком. 

Телеведущая рассказала, что слово "ремиссия" ей категорически не нравится. Оно для нее означает только одно – борьба за жизнь еще продолжается.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/27/health/cancer-blood-test-pilot-gbr-intl/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ