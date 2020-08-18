В Украине внедряют систему кодирования лекарств: зачем она нужна

В Украине возобновили внедрение системы 2D-кодирования лекарств. Для этого в начале августа была создана рабочая группа на базе Министерства здравоохранения. Об этом говорится в сообщении "Европейской Бизнес Ассоциации", представители которой входят в состав рабочей группы.

Сообщается, что введение 2D-кодирования лекарств в Украине должно стать одним из инструментом борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами, которых в нашей стране около 10%.

Однако в ассоциации отметили, что 2D-кодирование в нашей стране должно соответствовать механизму, который действует в Евросоюзе. Способствовала бы этому, в частности, гармонизация украинского законодательства с регулировкой ЕС. Кроме того, следует разработать ряд нормативно-правовых актов, которые бы устанавливали перечни рецептурных и безрецептурных лекарственных средств. Так будут определять, к каким лекарствам обязательно надо применять 2D-кодирование. Отмечается, что переходный период на систему кодирования лекарств в ЕС составил более трех лет.

В сообщении говорится, что пилотный проект по 2D-кодированию лекарственных средств в Украине не запустили еще в июле прошлого года из-за нескольких факторов. Отсутствие гармонизации нормативно-правовых актов Украины с регулировкой ЕС, неподготовленность технической составляющей и нереалистичные сроки: перечислили их в ассоциации.

Напомним, опрос показал, сколько из семейного бюджета в месяц украинцы отдают на лекарства.

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