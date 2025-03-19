В Украине свирепствует грипп: за неделю зафиксировано 14 смертей

За неделю эпидсезона, с 10 по 16 марта 2025 года, в Украине умерли 14 пациентов с диагнозом грипп. Это люди, у которых не было профилактических прививок, сообщает Центр общественного здоровья.

В Украине эпидемия гриппа. Фото из открытых источников

По данным медиков, за неделю эпидсезона с 10 по 16 марта 2025 года ОРВИ заболело 240 340 человек, из них — 124 960 детей. Это на 10,7% ниже показателей предыдущей недели.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 667,1 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню превышения эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Также за неделю зарегистрировано 474 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Среди них зарегистрировано два летальных случая среди пациентов, не имевших профилактических прививок от коронавируса в течение последних 12 месяцев.

"По результатам лабораторного исследования фрагменты РНК вирусов гриппа типов A не субтипированы, A(H1)pdm09, A(H3) и В определены в 766 образцах материалов от 1555 пациентов из учреждений здравоохранения (в рамках рутинного и дозорного эпидемиологического наблюдения)". Умершие не имели профилактических прививок против гриппа", — рассказали в Центре общественного здоровья.

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