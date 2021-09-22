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Главная Новости Общество медицина В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни
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В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни

Операции по трансплантации провели с помощью коллег из-за границы

сегодня, 19:45
Автор:

Козлова Альбіна

Сразу две уникальные операции провели украинские врачи-хирурги за один день. Впервые в Украине пересадили легкие взрослому пациенту и сердце подростку. Об этом сообщил на странице Facebook руководитель Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни

Легкие взрослому и сердце ребенку впервые пересадили в Украине, фото Facebook

Донором легких стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта, его легкие теперь дышат в другом человеке. Пациент с хронической болезнью легких, который не мог жить без кислородной маски, получил новые легкие. 56-летний пациент из Львова согласился на операцию, ведь более 10 лет не мог пойти на прогулку, постоянно сидел с кислородной маской.

Трансплантацию выполняли кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич и торакальный хирург Юрий Король, помогали украинцам польские коллеги Петр Пасек, Мацек Урлик, Томаш Стонцель.

Еще одна уникальная пересадка сердца была проведена Борисом Тодуровым и Гавриилом Ковтуном вместе с лечащим врачом пациента Виталием Петровым. Подросток лежал месяц в реанимации, состояние 13-летнего парня с Волыни был критическим. Однако теперь юноша имеет лучшие шансы на выздоровление с трансплантированных сердцем.

"Мы долго готовились, чтобы воплотить это в жизнь! И, без преувеличения, на эти события вся Украина ждала много лет! Трансплантация легких и трансплантация сердца детям отныне возможна и в нашей стране. Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине. Теперь нужно сделать так, чтобы этих операций были сотни в год и каждый украинец, который нуждается в донорском органе, его получил ", — написал Сергей Самчук.

В больнице уже проводят трансплантацию печени и почек. Но у врачей есть цель — сделать трансплантацию роговицы от донора. Такую операцию не проводили последние 20 лет.
Как сообщал портал "Комментарии", за фальсифицированные сертификаты о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность.

В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни - фото 2
В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни - фото 3
В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни - фото 4
В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни - фото 5
В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни - фото 6
В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни - фото 7


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100061851439889
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