В Украине провели две уникальные трансплантации: как хирурги спасают жизни

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Козлова Альбіна
Сразу две уникальные операции провели украинские врачи-хирурги за один день. Впервые в Украине пересадили легкие взрослому пациенту и сердце подростку. Об этом сообщил на странице Facebook руководитель Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.
Легкие взрослому и сердце ребенку впервые пересадили в Украине, фото Facebook
Донором легких стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта, его легкие теперь дышат в другом человеке. Пациент с хронической болезнью легких, который не мог жить без кислородной маски, получил новые легкие. 56-летний пациент из Львова согласился на операцию, ведь более 10 лет не мог пойти на прогулку, постоянно сидел с кислородной маской.
Трансплантацию выполняли кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич и торакальный хирург Юрий Король, помогали украинцам польские коллеги Петр Пасек, Мацек Урлик, Томаш Стонцель.
Еще одна уникальная пересадка сердца была проведена Борисом Тодуровым и Гавриилом Ковтуном вместе с лечащим врачом пациента Виталием Петровым. Подросток лежал месяц в реанимации, состояние 13-летнего парня с Волыни был критическим. Однако теперь юноша имеет лучшие шансы на выздоровление с трансплантированных сердцем.
В больнице уже проводят трансплантацию печени и почек. Но у врачей есть цель — сделать трансплантацию роговицы от донора. Такую операцию не проводили последние 20 лет.
Как сообщал портал "Комментарии", за фальсифицированные сертификаты о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность.
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