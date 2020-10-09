В Украине прогнозируют распространение четырех штаммов гриппа

В конце осени в Украине прогнозируется распространение четырех штаммов гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ, ссылаясь на прогнозы ВОЗ - пишет Itmed.

Источник: http://nob2.ru/

Итак, осенью и зимой 2020-2021 в странах Северного полушария, в том числе и в Украине, прогнозируется распространение двух штаммов гриппа А — Н1N1 и H3N2, которые дают тяжелые осложнения, и двух штаммов гриппа В.

Эксперты отмечают: эпидемия гриппа в Украине обычно начинается в ноябре и может длиться почти полгода — до начала весны. Особенностью этого эпидсезона может стать распространение штамма гриппа вместе с COVID-19. И врачи пока не знают, какую ожидать реакцию от организма у человека, который инфицируется этими двумя вирусами одновременно. Поэтому медики рекомендуют сделать вакцинация от гриппа.

Центр общественного здоровья сообщает, что в Украину уже поступили первые партии таких препаратов. Известно, что Минздрав закупил 665 тыс доз вакцин против гриппа у французских, голландских и корейских производителей. Отмечается, что прививка от гриппа не оплачивается государством. Все желающие могут сделать ее за свой счет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ожидает Украину на фоне второй волны коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!