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В Украине прогнозируют распространение четырех штаммов гриппа

Поскольку штаммы гриппа, циркулирующие в определенном регионе, меняются, рекомендуется ежегодно делать прививку

сегодня, 00:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

В конце осени в Украине прогнозируется распространение четырех штаммов гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ, ссылаясь на прогнозы ВОЗ - пишет Itmed.

В Украине прогнозируют распространение четырех штаммов гриппа

Источник: http://nob2.ru/

Итак, осенью и зимой 2020-2021 в странах Северного полушария, в том числе и в Украине, прогнозируется распространение двух штаммов гриппа А — Н1N1 и H3N2, которые дают тяжелые осложнения, и двух штаммов гриппа В.

Эксперты отмечают: эпидемия гриппа в Украине обычно начинается в ноябре и может длиться почти полгода — до начала весны. Особенностью этого эпидсезона может стать распространение штамма гриппа вместе с COVID-19. И врачи пока не знают, какую ожидать реакцию от организма у человека, который инфицируется этими двумя вирусами одновременно. Поэтому медики рекомендуют сделать вакцинация от гриппа.

Центр общественного здоровья сообщает, что в Украину уже поступили первые партии таких препаратов. Известно, что Минздрав закупил 665 тыс доз вакцин против гриппа у французских, голландских и корейских производителей. Отмечается, что прививка от гриппа не оплачивается государством. Все желающие могут сделать ее за свой счет. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ожидает Украину на фоне второй волны коронавируса.



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