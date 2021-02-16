В Украине продают поддельные лекарства - названия

Институт сердца Министерства здравоохранения Украины сообщил, что в Украине активизировались мошенники, которые продают поддельные медицинские препараты. Об этом сообщили на официальной Фейсбук-странице учреждения.

Подделка лекарств: украинцев предостерегли от мошенников продающих таблетки. Фото: delo.ua

В частности речь идет о рекламе таких препаратов как Кардитонус, Гипертрен, Нормалайз. В рекламных сообщениях говорится, что данные лекарства разрабатываются и продаются Институтом сердца, однако представители государственного учреждения отрицают этот факт.

Соответственно, данные лекарства — подделка, которая может быть не только неэффективной, а и вредной для здоровья.

Прежде всего Институт сердца МОЗ Украины осуществляет только операции на сердце и не имеет опыта производства и распространения лекарственных препаратов.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что подделка лекарств — глобальная проблема как в Украине, так и в мире. Чтобы проверить, настоящие ли вы лекарства вы покупаете, МОЗ дает несколько советов:

1. Покупайте лекарства только в проверенных аптеках, в которых имеется лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами.

2. Внимательно осматривайте целостность упаковки.

3. Обращайте внимание на регистрационный номер, производителя и номер серии.

4. Всегда сверяйте главную информацию на обеих упаковках — внутренний и внешний. Все данные должны сходиться.

Напомним, что медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании в ходе исследования выяснили, что прием ибупрофена — распространенного препарата, который обезболивает, может привести к развитию серьезных заболеваний. Каким именно, читайте в нашем материале.

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