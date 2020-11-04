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В Украине могут ввести карантин "выходного дня"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предположил, что карантин "выходного дня" могут ввести со следующего понедельника

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала 1+1 о возможном изменении сценария карантина. Уже с понедельника минздрав может ввести карантин "выходного дня". Этот шаг предусматривает полное ограничение работы торгово-развлекательных заведений, заведений общепита с субботы по воскресенье. Рестораны и кафе смогут работать только "на вынос". Опыт карантина на выходных уже получила Италия.

В Украине могут ввести карантин "выходного дня"

Фото: РБК

Такие ограничения — необходимость. Они могут предупредить сотни случаев передачи болезни. Ведь на сегодня в Украине зафиксировано 9524 новых заражений COVID-19.

Министр успокаивает, жестких мер, на подобии комендантского часа, минздрав пока применять не будет. Подробнее об этом сегодня говорят на заседании правительства.

Напоминаем, что Украина действует по сценарию адаптивного карантина. Регионы страны поделены на три зоны: "красную", "оранжевую" и "зеленую". Разделение на зоны можно отслеживать на сайте Кабинета министров Украины.

Также обращаем ваше внимание на симптомы, при наличии которых нужно безотлагательно ложиться в инфекционное отделение.


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