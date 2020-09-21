kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10956.53

ETH/USD

374.26

LTC/USD

47.16

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине хотят по-новому продавать рецептурные лекарства
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят по-новому продавать рецептурные лекарства

Минздрав планирует разрешить отпуск лекарств по электронному рецепту

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здоровья Украины в ближайшей перспективе планирует внедрить поэтапный отпуск всех рецептурных лекарств по электронным рецептам. Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.

В Украине хотят по-новому продавать рецептурные лекарства

Так, при Минздраве создали рабочую группу по вопросам введения электронного рецепта на лекарственные средства

Как рассказал Степанов, такая инициатива была введена министерством из-за неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек. Потому как это приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшению здоровья населения.

Как рассказали в министерстве, в планах работы по этому направлению начать отпуск по электронному рецепту наркотических препаратов, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств уже в следующем году, антибиотиков - в 2022 году, а других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023 года.

Напомним, в Украине легализовали продажу лекарств онлайн: какие плюсы и минусы нового закона.

Ранее сообщалось, на лекарства больше всего выросли цены в Украине: данные статистики.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!