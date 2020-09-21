В Украине хотят по-новому продавать рецептурные лекарства

Министерство здоровья Украины в ближайшей перспективе планирует внедрить поэтапный отпуск всех рецептурных лекарств по электронным рецептам. Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.

Так, при Минздраве создали рабочую группу по вопросам введения электронного рецепта на лекарственные средства

Как рассказал Степанов, такая инициатива была введена министерством из-за неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек. Потому как это приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшению здоровья населения.

Как рассказали в министерстве, в планах работы по этому направлению начать отпуск по электронному рецепту наркотических препаратов, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств уже в следующем году, антибиотиков - в 2022 году, а других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023 года.

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