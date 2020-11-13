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В рекламе популярных лекарственных средств обнаружил манипуляции

Речь идет о скрытых стимулах для привлечения внимания потребителей, которые могут вводить в заблуждение

сегодня, 20:55
Автор:

Диденко Светлана

Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации для производителей лекарств и  фармакологических средств. В документе идет речь о прекращении распространения неполной или неточной информации в рекламе, которая может ввести зрителей в заблуждение.

В рекламе популярных лекарственных средств обнаружил манипуляции

Фото: 112 Україна

По сообщения пресс-службы Антимонопольного комитета вышеупомянутые рекомендации адресованы ООО "Тева Украина", ООО "Санофи-Авентис Украина", ООО "Такеда Украина", ООО "Органосин ЛТД", ООО "Джонсон и Джонсон Украина" и ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

В АМКУ сообщают, что эти за производителями не замечено придерживания основных принципов добросовестной конкуренции. В Комитете предостерегли эти торговые марки о распространении неточной или неполной информации насчет определенных фармацевтических групп товаров и их реальной стоимости. 

Речь идет о рекламных цитатах, которые могут повлиять на выбор потребителя, используя слова "цена", "качество", "доступность" и прочее. Рекламодатели "играют" на доверии граждан уверяя, что некий препарат более качественных, хотя  все препараты, которые прошли процедуру государственной регистрации, изначально качественные. То есть в рекламных роликах используют скрытые стимулы  для привлечения внимания потребителей, которые могут вводить в заблуждение.

В АМКУ рекомендуют компаниям отказаться от использования в рекламе данных  о лидерстве того или иного лекарственного средства.

Также в Комитете считают, рекламы с обещанием "быстрого  эффекта" от использования лекарства, нарушают  принципы добросовестной конкуренции. Считают, что временные промежутки, которые часто указывают во время рекламного ролика, может вводить в заблуждение зрителей у экранов. 

Сообщается, что фармацевтические компании обязаны сообщить о результатах рассмотрения полученной рекомендаций.

 Ранее "Комментарии" сообщали, что Антимонопольный комитет дал разрешение NOVUS приобрести торговую сеть BILLA



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Источник: https://biz.censor.net/news/3231007/amku_obnarujil_manipulyatsii_v_reklame_populyarnyh_lekarstvennyh_sredstv
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