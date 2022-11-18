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В одной из стран ЕС зафиксирован смертельный случай птичьего гриппа

Птица умерла от птичьего гриппа, руководство зоопарка заявляет, что примет все карантинные меры по безопасности.

сегодня, 18:05
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Автор:

Slava Kot

Берлинский зоопарк решил экстренно закрыться 18 ноября из соображений безопасности, ведь у одного животного обнаружили птичий грипп. Птица умерла еще в начале недели. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В одной из стран ЕС зафиксирован смертельный случай птичьего гриппа

Мертвая птица, иллюстративное изображение. Фото: из открытых источников

Столичный зоопарк Германии не сообщает, когда снова собирается открыть свои двери для гостей. В своем заявлении директор зоопарка в центре Берлина Кристиан Керн сообщил, что руководство отреагировало быстро и изолировало животных.

"Мы немедленно отреагировали с помощью далеко идущих карантинных мер. Почти всех птиц, включая наши пингвины, теперь переместили в вольеры или конюшни", — говорит директор немецкого зоопарка.

Кристиан Керн добавляет, что пока не обнаружены признаки заболеваемости среди других животных. Также руководитель зоопарка отмечает, что все остальные животные будут проверены на птичий грипп. Зоопарк закрыт, а работники носят защитную одежду для безопасности.

Немецкий зоопарк до наступления коронавирусной болезни в 2019 году посетило более 3,7 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал общую статистику летальных исходов от коронавируса. Сейчас известно, что каждый восьмой человек на планете Земля болел COVID-19. В настоящее время больше всего больных случаев от коронавирусной болезни зарегистрировано в США, Бразилии, России и Индии. Кроме того, в общей сложности от коронавируса погибло население примерно столько, сколько проживает в Дании или Финляндии.

Также "Комментарии" писали о том, когда ожидается новая вспышка коронавирусной болезни в Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/berlin-zoo-unexpectedly-closes-after-bird-flu-case-2022-11-18/
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