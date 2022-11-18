В одной из стран ЕС зафиксирован смертельный случай птичьего гриппа

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Slava Kot
Берлинский зоопарк решил экстренно закрыться 18 ноября из соображений безопасности, ведь у одного животного обнаружили птичий грипп. Птица умерла еще в начале недели. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Мертвая птица, иллюстративное изображение. Фото: из открытых источников
Столичный зоопарк Германии не сообщает, когда снова собирается открыть свои двери для гостей. В своем заявлении директор зоопарка в центре Берлина Кристиан Керн сообщил, что руководство отреагировало быстро и изолировало животных.
Кристиан Керн добавляет, что пока не обнаружены признаки заболеваемости среди других животных. Также руководитель зоопарка отмечает, что все остальные животные будут проверены на птичий грипп. Зоопарк закрыт, а работники носят защитную одежду для безопасности.
Немецкий зоопарк до наступления коронавирусной болезни в 2019 году посетило более 3,7 млн человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал общую статистику летальных исходов от коронавируса. Сейчас известно, что каждый восьмой человек на планете Земля болел COVID-19. В настоящее время больше всего больных случаев от коронавирусной болезни зарегистрировано в США, Бразилии, России и Индии. Кроме того, в общей сложности от коронавируса погибло население примерно столько, сколько проживает в Дании или Финляндии.
Также "Комментарии" писали о том, когда ожидается новая вспышка коронавирусной болезни в Украине.
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