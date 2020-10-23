В Одесской области перепрофилируют три медучреждения под нужды больных COVID-19

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Диденко Светлана
В Одесской области еще три медицинских учреждения полностью перепрофилируют под нужды больных COVID-19, сообщает УНИАН.
Фото: 112.ua
По прогнозам эпидемиологов, в следующим месяце ожидается резкий рост количества больных на COVID-19. В связи с этим было принято решение дополнительно перепрофилировать еще три больницы в регионе только для больных коронавирусом.
По словам Куцыя, изменение профиля трех областных, а также четырех учреждений в Одессе должно облегчить работу для медиков и работников скорой помощи. Таким образом, в регионе уже семь больниц будут принимать и лечить больных коронавирус.
По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрирован 571 новый случай заболевания и подтвержденных — 21 130 случаев COVID-19 в Одесской области. Из них 8629 человек проживают в Одессе.
Напомним, "Комментарии" писали о наиболее пораженных от коронавируса регионов в Украине.
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