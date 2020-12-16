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Главная Новости Общество медицина В МОЗ придумали, как повысить зарплату медработникам
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В МОЗ придумали, как повысить зарплату медработникам

Министр здравоохранения Максим Степанов знает, как повысить зарплату медикам

сегодня, 12:50
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном брифинге подтвердил, что уже есть схема, которая позволит повысить зарплаты медработникам. 

В МОЗ придумали, как повысить зарплату медработникам

"На прошлой неделе я коллегам по правительству сослал на подпись соответствующий подготовлен Минздравом законопроект, устанавливающий минимальную зарплату (для медицинских работников — ред.) И закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму. Эта практика существует в нашей стране, и это нормально. Например, в законе о прокуратуре четко определено, какая минимальная заработная плата должна быть у работников прокуратуры, и она привязана к прожиточному минимуму. Например, есть прожиточный минимум в стране, и, например, 10 прожиточных минимумов должна составлять минимальная зарплата врача, и так далее", — заявил Степанов.
 Однако затем министр подтвердил, что во время формирования бюджета-2021 его пожелания не были учтены. Остается надежда, что деньги могут быть выделены из резервного фонда. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов о плюсах и минусах нового бюджета. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3155602-moz-hoce-privazati-zarplatu-medpracivnikiv-do-prozitkovogo-minimumu.html
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