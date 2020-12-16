В МОЗ придумали, как повысить зарплату медработникам

Министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном брифинге подтвердил, что уже есть схема, которая позволит повысить зарплаты медработникам.

"На прошлой неделе я коллегам по правительству сослал на подпись соответствующий подготовлен Минздравом законопроект, устанавливающий минимальную зарплату (для медицинских работников — ред.) И закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму. Эта практика существует в нашей стране, и это нормально. Например, в законе о прокуратуре четко определено, какая минимальная заработная плата должна быть у работников прокуратуры, и она привязана к прожиточному минимуму. Например, есть прожиточный минимум в стране, и, например, 10 прожиточных минимумов должна составлять минимальная зарплата врача, и так далее", — заявил Степанов.

Однако затем министр подтвердил, что во время формирования бюджета-2021 его пожелания не были учтены. Остается надежда, что деньги могут быть выделены из резервного фонда.

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