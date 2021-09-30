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В Минздраве подсказали, как безопасно путешествовать за границу во время пандемии COVID-19

Чтобы поездка за границу была безопасной, важно добросовестно соблюдать противоэпидемических правил

сегодня, 11:50
Автор:

Хмільовська Інна

В четверг, 30 сентября, в Украине зафиксировали почти 12 000 зараженных коронавирусом. Критическая ситуация не только в нашей стране. Сейчас в мире наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезнью. Тем не менее, жизнь не остановилась, люди и дальше путешествуют, отдыхают и работают. Чтобы поездка за границу была безопасной, важно добросовестно соблюдать противоэпидемических правил, позаботиться об оформлении действующего полиса страхования и полного курса вакцинации перед тем, как организовывать путешествие. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

В Минздраве подсказали, как безопасно путешествовать за границу во время пандемии COVID-19

Карантин, фото с открытых источников

Какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить себя от инфицирования:

- носите защитную маску в общественных местах;

— придерживайтесь гигиены рук;

— держите социальную дистанцию;

— вакцинируйтесь;

— убедитесь, что полис страхования покрывает расходы в случае случае COVID-19.

В Минздраве подсказали, как безопасно путешествовать за границу во время пандемии COVID-19 - фото 2

Узнать об актуальных COVID-ограничения в конкретной стране, можно на портале МИД в разделе "Интерактивная карта мира".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в Китае усыпили домашних кошек с положительным результатом теста COVID-19. Вопиющий инцидент произошел в городе Харбин. Там без согласия хозяйки усыпили трех ее домашних кошек   после положительного результата теста на COVID-19.

Власти Харбина заявила, что меры были приняты, потому что не было доступного лечения для животных, страдающих этим заболеванием, и они поставили под угрозу своего владельца и других жителей жилого комплекса, в котором они жили. В владелицы животных положительный результат на вирус 21 сентября и она пошла на изоляцию, оставив пищу и воду для трех кошек.


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Источник: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973
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