В Минздраве перечислили симптомы легкого течения COVID-19

При легкой форме коронавирусной болезни больной может лечиться амбулаторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 ноября.

Легкое течение коронавируса имеет следующие симптомы:

— небольшая лихорадка — температура до 38 градусов, которую можно контролировать с помощью жаропонижающих препаратов;

— насморк;

— сухой кашель, который не имеет признаков дыхательной недостаточности.

Симптомов, которых при легкой форме COVID-19 нет:

— затрудненное дыхание,

— увеличение частоты дыхательных движений,

— кровохарканье,

— желудочно-кишечные проявления,

— изменения психического состояния.

Как пояснил Степанов, осложнения со стороны дыхательной системы при коронавирусной инфекции обычно развиваются на второй неделе болезни. Поэтому медикам рекомендуется активно наблюдать за пациентами именно в этот период.

Также глава Минздрава призвал украинцев не заниматься самолечением, а обращаться к семейному врачу, если заметят симптомы острого респираторного заболевания. Если течение коронавируса будет легким, то лечение может быть амбулаторным. В случае лечения пациента дома должны быть соблюдены все показания и назначения семейного врача.

Ранее сообщалось, что врач назвала признаки коронавирусного кашля.

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