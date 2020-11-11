kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15456.14

ETH/USD

460.05

LTC/USD

59.37

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Минздраве перечислили симптомы легкого течения COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве перечислили симптомы легкого течения COVID-19

Глава Минздрава призвал украинцев не заниматься самолечением коронавируса

сегодня, 12:05
Автор:

Таисия Ерохина

При легкой форме коронавирусной болезни больной может лечиться амбулаторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 ноября.

В Минздраве перечислили симптомы легкого течения COVID-19

Легкое течение коронавируса имеет следующие симптомы:

— небольшая лихорадка — температура до 38 градусов, которую можно контролировать с помощью жаропонижающих препаратов;

— насморк;

— сухой кашель, который не имеет признаков дыхательной недостаточности.

Симптомов, которых при легкой форме COVID-19 нет:

— затрудненное дыхание,

— увеличение частоты дыхательных движений,

— кровохарканье,

— желудочно-кишечные проявления,

— изменения психического состояния.

Как пояснил Степанов, осложнения со стороны дыхательной системы при коронавирусной инфекции обычно развиваются на второй неделе болезни. Поэтому медикам рекомендуется активно наблюдать за пациентами именно в этот период.

Также глава Минздрава призвал украинцев не заниматься самолечением, а обращаться к семейному врачу, если заметят симптомы острого респираторного заболевания. Если течение коронавируса будет легким, то лечение может быть амбулаторным. В случае лечения пациента дома должны быть соблюдены все показания и назначения семейного врача.

Ранее сообщалось, что врач назвала признаки коронавирусного кашля.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1705869349576163/?d=n
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ