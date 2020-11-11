В Минздраве перечислили симптомы легкого течения COVID-19

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Таисия Ерохина
При легкой форме коронавирусной болезни больной может лечиться амбулаторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 ноября.
Легкое течение коронавируса имеет следующие симптомы:
— небольшая лихорадка — температура до 38 градусов, которую можно контролировать с помощью жаропонижающих препаратов;
— насморк;
— сухой кашель, который не имеет признаков дыхательной недостаточности.
Симптомов, которых при легкой форме COVID-19 нет:
— затрудненное дыхание,
— увеличение частоты дыхательных движений,
— кровохарканье,
— желудочно-кишечные проявления,
— изменения психического состояния.
Как пояснил Степанов, осложнения со стороны дыхательной системы при коронавирусной инфекции обычно развиваются на второй неделе болезни. Поэтому медикам рекомендуется активно наблюдать за пациентами именно в этот период.
Также глава Минздрава призвал украинцев не заниматься самолечением, а обращаться к семейному врачу, если заметят симптомы острого респираторного заболевания. Если течение коронавируса будет легким, то лечение может быть амбулаторным. В случае лечения пациента дома должны быть соблюдены все показания и назначения семейного врача.
Ранее сообщалось, что врач назвала признаки коронавирусного кашля.
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