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Главная Новости Общество медицина В Минздраве назвали сроки поставки лекарств для пациентов, перенесших трансплантацию
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В Минздраве назвали сроки поставки лекарств для пациентов, перенесших трансплантацию

Стало известно, когда пациенты в Украине получат иммуносупрессивные лекарства

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здравоохранения уладило вопрос с закупкой иммуносупрессивных лекарственных средств для пациентов, перенесших трансплантацию. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По его словам, все пациенты в течение этого и следующего месяцев получат те иммуносупрессивные лекарственные средства, в которых они нуждаются в соответствии с медицинскими показаниями.

В Минздраве назвали сроки поставки лекарств для пациентов, перенесших трансплантацию

Отметим, что на прошлой неделе в Украине провели вторую трансплантацию костного мозга от неродственного донора в НДСБ "Охматдет". Иващенко сообщил, что все расходы оплачены Минздравом за счет средств государственного бюджета. На следующей неделе должны состояться еще две трансплантации в "Охматдете".

Добавим, что министерство разработало и согласовало со всеми органами центральной исполнительной власти проект распоряжения Кабинета Министров о создании Украинского центра транспланткоординации. В Минздраве говорят, что такой центр обеспечит более эффективное и быстрое развитие трансплантации в нашей стране.

Как сообщалось, в Украине внедрят систему 2D-кодирования лекарственных средств. В Минздраве рассказали подробности.


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