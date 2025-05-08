В Киеве провели уникальную операцию маленькому ребенку: трансплантация печени от мамы с другой группой крови

Маленький Максим из Чернобаевки попал в Охматдет в январе этого года с желтухой, вялостью, увеличенным животом, обесцвеченным калом и темной мочой. После сдачи ряда анализов и медицинского осмотра стало ясно – четырехмесячный ребенок нуждается в трансплантации печени. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НДСБ Охматдет.

Ребенок с мамой и врачом в Охматдете

Ситуация усугублялась тем, что не нашлось ни одного совместного донора – у малыша и родителей были разные группы крови. Однако болезнь прогрессировала, функции органа стремительно ухудшались. Тогда Максим попал в отделение анестезиологии. Другого шанса на жизнь, кроме пересадки, не было.

В мире известна практика проведения трансплантации органов, когда группа крови донора и реципиента не совпадает. Это называется АВО-несовместимой трансплантацией. Во взрослой медицине такие случаи единичны, детская еще сложнее.

В Украине такие операции раньше никогда не проводились.

"АВ0-несовместимая трансплантация – это выход из ситуаций, когда у нас нет возможности выполнить трансплантацию по стандартным условиям совместимости пары донор-реципиент. Это актуально и для нашей страны, где крайне низкая (2-3 донора с диагностированной смертью мозга на 1 млн. населения) донация органов после смерти. А возможность выполнения этого типа трансплантации демонстрирует самые высокие квалификационные и экспертные возможности нашего центра. Все ради детей", – объясняет Олег Годик, врач-трансплантолог Охматдета.

"Мы знали: или ждем и теряем ребенка, или решаемся на новый для Украины шаг. В медицине есть моменты, когда невозможно нужно сделать возможным – просто потому, что другого выхода нет, – рассказывает врач-гепатолог Анастасия Морозова и добавляет: Мы подробно проговорили каждый шаг и каждый риск. Командой собрали консилиум, изучили международные протоколы, получили консультации от коллег за границей и начали подготовку к операции".

Папа мальчика военнослужащий, сейчас он защищает нашу страну на фронте. Было принято решение трансплантировать часть печени от мамы. У нее ІІ группа крови, у ребенка – И. Чтобы снизить риск отторжения из-за разной группы крови, Максиму заранее провели курс замены плазмы крови и назначили специальную иммуносупрессивную терапию – препараты, помогающие избежать отторжения органа.

Специалисты постоянно контролировали титры анти-А и анти-В. Это показатели, свидетельствующие о том, сколько в организме ребенка осталось антител, которые могут отторгнуть новую печень. Они должны быть на очень низком уровне. Поэтому даже перед самой операцией еще раз набрали анализ. И только после того, как получили результат прямо во время подготовки, приступили к хирургическому вмешательству.

Операция длилась более 20 часов. Команда специалистов Охматдета успешно провела трансплантацию печени.

Послеоперационный период Максим провел в отделении анестезиологии. На сегодня орган прижился, малыш выписан домой и еженедельно приезжает в больницу на обследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Днепре провели уникальную операцию на головном мозге, во время которой пациент был в сознании.