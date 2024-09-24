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В Черкасской области врачи спасли мужчину: он проглотил шесть гаечных ключей

Человек проглотил шесть гаечных ключей и попал в больницу.

сегодня, 15:52
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Slava Kot

Врачи Черкасской областной больницы успешно изъяли шесть гаечных ключей из тела пациента, который проглоти их. Инцидент произошел в августе этого года, и пациент уже завершил курс лечения и вернулся домой. Об этом сообщили в отделении торакальной хирургии медучреждения Черкасской области.

В Черкасской области врачи спасли мужчину: он проглотил шесть гаечных ключей

Мужчина проглотил шесть гаечных ключей. Источник: отделение торакальной хирургии

Согласно информации врачей, пациент попал в больницу со сложными медицинскими осложнениями: разрывом пищевода, гнойным воспалением мягких тканей, воспалением средостения и скоплением гноя в плевральной полости.

Врачи провели сверхсложную операцию, включавшую несколько хирургических вмешательств для извлечения посторонних предметов.

В Черкасской области врачи спасли мужчину: он проглотил шесть гаечных ключей - фото 2

Человек проглотил шесть гаечных ключей. Источник: отделение торакальной хирургии Черкасской областной больницы

Пресс-секретарь Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк сообщила, что случай не является уголовным и в полицию обращений не поступало. Медики также отметили, что из-за врачебной тайны не могут разглашать все детали, но подчеркнули, что это был "случай академического уровня".

Пациент провел в больнице три недели и успешно выздоровел, после чего был выписан домой.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kzoCdBsPiHoAMEzqrRUb6gUvf8PGm7X61r5hizM6DtE4TsinXMDpELsbQeJTevazl&id=100084746920300&ref=embed_post
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