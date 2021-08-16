В чем секрет бессимптомного течения COVID-19

Течение COVID-19 может быть бессимптомным, если в организме есть антитела от других коронавирусов. Таким образом, антитела защищают при инфицировании SARS-CoV-2 обеспечивают более легкое течение болезни. Это и может быть главной причиной бессимптомного течения коронавируса. Об этом обнародовали исследование в журнале Nature Communication ученые из Университета Барселоны.



Коронавирус, фото с открытых источников

Известно, что всего в семействе этих вирусов насчитывается 43 вида. Ученые попробовали выяснить, насколько долго в крови могут оставаться антитела к SARS-CoV-2. Сначала эксперимента у 13,5 % участников определялись антитела к SARS-CoV-2, а через полгода — у 16,4 % участников. В среднем уровень антител был стабильным на протяжении этого времени. Среди 33 зараженных коронавирусом искали антитела к другим видам ковида, это и помогло найти причины бессимптомного течения болезни.



В 2020 году исследователи США доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, просмотрев анализы более 30 тыс. человек. В организмах таких пациентов нашли почти такое же количество частиц вируса, как и людей с симптомами.



В зависимости от возраста и пола пациентов, симптомы COVID-19 могли отличаться, но вот большинство из них:

- усталость;

- кашель;

- одышка и другие респираторные симптомы;

- аносмия или агевзия;

- боль в горле;

- лихорадка;

- ринорея;

- головная боль;

- озноб;

- симптомы нарушения пищеварения.



Как ранее сообщал портал "Комментарии", Польша перепродаст Украине вакцину от коронавируса с коротким сроком годности. Польша реализует нашей стране более 1 миллиона доз препарата от ковида AstraZeneca.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Польща проведет лотерею среди граждан, которые сделали прививку от COVID-19. Польские власти нашла действенный способ, что смотивирует граждан делать прививки против коронавируса. Среди вакцинированного населения будет проводиться лотерея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!