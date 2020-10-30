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Главная Новости Общество медицина Украинские медики помогли девочке с синдромом преждевременного старения
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Украинские медики помогли девочке с синдромом преждевременного старения

Медики успешно провели тяжелую трехчасовую операцию 10-летней девочке с диагнозом прогерия

сегодня, 13:20
Автор:

Кириєнко Анна

Ирина Химич — единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения. Это редкое генетическое заболевание. Пациенты с таким диагнозом за год могут состариться на 8-10 лет.

Украинские медики помогли девочке с синдромом преждевременного старения

Фото: УНИАН

Одной из огромных проблем девушки стали зубные боли. Из-за сильного воспаления она не могла есть. Ситуацию осложняло то, что в Иры очень маленькая челюсть и хрупкая кожа. Зубы у девочки росли в два ряда, молочные — никак не хотели выпадать. Малейшая ошибка или неточное движение врачей могли привести к травме или даже перелому челюсти.

В связи с карантином, девочка не смогла пройти лечение за рубежом. Поэтому Ирину оперировали в Украине медики из стоматологической клиники профессора Заблоцкого.

Как сообщает информационная служба УНИАН, операция прошла успешно. Врачи помогали девушке три часа. За это время они удалили 10 молочных зубов.

После операции зубы девочки встали на свое место. Теперь она может полноценно разговаривать и безболезненно питаться.

Поскольку болезнь преждевременного старения до сих пор не изучена, украинские медики записывали на видео свои действия и этапы проведения операции. Отснятую информацию они передали в Бостонский научно-исследовательский институт Progeria Research Foundation для дальнейшего изучения.

Также напоминаем, что Комаровский рассказал , с какого возраста дети могут спать на подушке.



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