Украинка создала новое средство контрацепции: за это получила престижную награду в США

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Дмитрий Симоненко
Украинка Полина Лишко получила престижную американскую награду MacArthur за создание нового женского контрацептива. Об этом сообщает Голос Америки.
Фото: news.berkeley.edu
Особенность изобретенного противозачаточного препарата заключается в том, что он негормональный, ведь в его основе растительные компоненты. Эффективность препарата заключается в том, что он влияет на сперму и не позволяет сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку.
В дальнейшем, на основе исследований Лишко могут быть созданы и новые контрацептивы для мужчин, а также унисекс-контрацептивы.
Кроме вознаграждения, ученая получит стипендию в виде 625 тыс долларов финансирования исследований в течение следующих 5 лет.
Известно, что Полина Лишко является профессором молекулярной и клеточной биологии. Она вместе с мужем Юрием Киричко работает в университете Беркли в Калифорнии. Супруги учились в столичном Институте физиологии имени Богомольца и впоследствии переехали в США.
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