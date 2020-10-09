Украинка создала новое средство контрацепции: за это получила престижную награду в США

Украинка Полина Лишко получила престижную американскую награду MacArthur за создание нового женского контрацептива. Об этом сообщает Голос Америки.

Фото: news.berkeley.edu

Особенность изобретенного противозачаточного препарата заключается в том, что он негормональный, ведь в его основе растительные компоненты. Эффективность препарата заключается в том, что он влияет на сперму и не позволяет сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку.

В дальнейшем, на основе исследований Лишко могут быть созданы и новые контрацептивы для мужчин, а также унисекс-контрацептивы.

"Стипендия MacArthur меняет жизнь. Это огромный толчок не только для меня, но и для моей команды. Ведь это демонстрирует признание важности репродуктивной физиологии", — подчеркнула Лишко.

Кроме вознаграждения, ученая получит стипендию в виде 625 тыс долларов финансирования исследований в течение следующих 5 лет.

Известно, что Полина Лишко является профессором молекулярной и клеточной биологии. Она вместе с мужем Юрием Киричко работает в университете Беркли в Калифорнии. Супруги учились в столичном Институте физиологии имени Богомольца и впоследствии переехали в США.





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