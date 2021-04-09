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Украинцев атакуют клещи: что стоит знать и как уберечься

Клещи являются переносчиками заболеваний, которые опасны как для людей, так и животных

сегодня, 09:09
Автор:

Елизавета Черных

С приходом весны и наступлением теплой погоды активизируются иксодовые клещи. Свою наибольшую активность эти опасные существа проявляют в апреле-июне и августе-октябре, рассказали в Центре общественного здоровья. 

Украинцев атакуют клещи: что стоит знать и как уберечься

Украинцев атакуют клещи: что стоит знать и как уберечься - фото из открытых источников

Сообщается, что клещи обитают не только в лесах или парках, чаще всего их можно встретить в траве, на высоте до одного метра. 

Опасность клещей заключается в том, что они являются переносчиками серьезных заболеваний, которые могут принести вред как людям, так и животным. В частности, они провоцируют появление клещевого энцефалита, болезни Лайма или Миямото. 

Для того чтобы уберечься от укуса клеща, в Центре общественного здоровья рекомендуют: 

- тщательно относиться к выбору наряда для прогулки, в частности, стоит надевать закрытую обувь и одежду; 

- носить головной убор — кепку, шляпу, косынку, и желательно прикрывать зону шеи; 

- перед прогулкой воспользоваться аэрозолем, который отпугивает клещей. В организации отмечают, что перед применением важно ознакомиться с инструкцией и обратить внимание на длительность действия средства; 

-  не отдаляться от центра тропинки, двигаясь не заходя в траву (там клещей больше всего): 

Также сообщается, что следует каждые два часа во время прогулки осматривать тело на наличие клещей, поскольку ощутить их укус практически невозможно. По возвращению домой нужно еще раз внимательно осмотреть себя, делать это при хорошем освещении. 

Рекомендуется постирать и погладить одежду, в которой вы были на улице, и проверить другие вещи, что были при вас на прогулке. 

Ранее портал "Комментарии" писал, как правильно одеть ребенка, чтобы защитить от клещей. 


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Источник: https://phc.org.ua/news/oberezhno-klischi
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