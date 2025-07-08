Украина вводит еще одну вакцину для детей: что известно

Со следующего года Украина впервые вводит безвозмездную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), предусмотренную национальным календарем прививок, для девушек 12–13 лет. Медицинские закупки Украины заключили договор на закупку 9-валентной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минздрава.

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"Это важный шаг для системы общественного здоровья. По данным ВОЗ, два высокоонкогенных типа вируса — 16 и 18 — вызывают около 70% случаев рака шейки матки. 9-валентная вакцина защищает от 9 наиболее распространенных типов ВПЧ, 7 из которых высокоонкогенны. По данным ВОЗ, бесплатная однократная прививка против ВПЧ для девушек по национальному календарю осуществляется в 75 странах. В целом вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации в 149 странах мира", – отмечают в министерстве.

Почему профилактическая вакцинация против ВПЧ это важно:

✔ Украина гармонизирует Календарь профилактических прививок в соответствии с международными подходами;

✔ Профилактическая вакцинация призвана уменьшить заболеваемость раком шейки матки и другими болезнями, связанными с ВПЧ;

✔ Вакцинация рекомендована до начала половой жизни, потому что именно в такой ситуации вакцина имеет высокую эффективность, если ее применять к инфицированию.

Первые поставки вакцины ожидаются в конце 2025 года. Закупка осуществлена по механизму управляемого доступа (ДУД) – это позволяет получить препараты по выгодной цене благодаря прямым переговорам с производителем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в США представили первую вакцину от ВИЧ со 100% защитой. Ее нужно колоть только дважды в год.