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Украина упростит процедуры некоторых медицинских закупок

В Минздраве рассказали, как изменят процедуру закупки для противодействия коронавирусу

сегодня, 18:13
Автор:

Таисия Ерохина

Украина упростит процедуры закупок систем подачи кислорода и вакцин от гриппа. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Украина упростит процедуры некоторых медицинских закупок

Во время заседания 9 сентября правительство поддержало инициативу Минздрава. Таким образом, расширен перечень товаров, работ и услуг для противодействия COVID-19. Отмечается, что по ним действует упрощенная процедура закупки и они освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, этот шаг предусматривает внесение изменений в постановления правительства №224 и №225 по упрощенной процедуре закупки и освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость товаров, работ и услуг, используемых в борьбе с коронавирусной болезнью. Глава Минздрава пояснил, что вопрос касается систем подачи кислорода, обеспечения вакцинами против гриппа и проведения вакцинации лиц, принадлежащих к группе риска по заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19. Известно, что это за препарат.


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