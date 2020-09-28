Украина предусматривает на вакцину против COVID-19 больше 15 млрд грн

Министерство здравоохранения Украины в проект бюджета на следующий год закладывает более 15 млрд грн на вакцины против COVID-19. Об этом информируется на странице Минздрава в Faebook.

Речь идет о 15,08 млрд грн, предусмотренных на борьбу с эпидемиями и на мероприятия, которые с этим связаны, в том числе и на вакцинацию против коронавируса. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 28 сентября, эти средства будут направлены на вакцинацию людей из групп риска. По его словам, стоимость вакцин рассчитывали на основе данных, которые дали несколько компаний, что сейчас проводят третью фазу клинических испытаний.

"Вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, находящимся в группе риска: медицинские работники, лица старше 65 лет, работники образовательной сферы, лица с хроническими заболеваниями и тому подобное. Эти категории населения определены в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии и Минздрава ", — сообщил Степанов.

Напомним, в Украине через несколько месяцев хотят показать прототип вакцины против Covid-19.

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