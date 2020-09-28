Украина предусматривает на вакцину против COVID-19 больше 15 млрд грн

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Таисия Ерохина
Министерство здравоохранения Украины в проект бюджета на следующий год закладывает более 15 млрд грн на вакцины против COVID-19. Об этом информируется на странице Минздрава в Faebook.
Речь идет о 15,08 млрд грн, предусмотренных на борьбу с эпидемиями и на мероприятия, которые с этим связаны, в том числе и на вакцинацию против коронавируса. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 28 сентября, эти средства будут направлены на вакцинацию людей из групп риска. По его словам, стоимость вакцин рассчитывали на основе данных, которые дали несколько компаний, что сейчас проводят третью фазу клинических испытаний.
Напомним, в Украине через несколько месяцев хотят показать прототип вакцины против Covid-19.
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