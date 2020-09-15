Украина может воспользоваться опытом Китая по строительству модульных инфекционных больниц

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Дмитрий Симоненко
В случае роста заболеваемости COVID -19 в Украине и при возникновении дефицита койкомест в больницах, Украине придется воспользоваться опытом Китая в строительстве модульных инфекционных отделений. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на выступление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время брифинга на ЗАО "Коростенский завод МДВ" в Житомирской области.
Источник: dw.com
Премьер-министр Украины уверен, что украинские производители в состоянии обеспечить развертывание большого количества модульных больниц по самым современным стандартам безопасности.
По словам начальника цеха предприятия по изготовлению CLT-панелей завода Руслана Гурского, данный продукт они производят с прошлого года с целью реализации в странах Европы, США и Канады. Цена комплекта дома из двух модулей составляет примерно 20 тыс евро.
Известно, что в мире на основе таких модулей строят 18-24 этажные дома.
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