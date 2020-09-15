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Главная Новости Общество медицина Украина может воспользоваться опытом Китая по строительству модульных инфекционных больниц
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Украина может воспользоваться опытом Китая по строительству модульных инфекционных больниц

Денис Шмыгаль уверен, что украинские производители в состоянии обеспечить развертывание модульных больниц по самым современным стандартам безопасности

сегодня, 21:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

В случае роста заболеваемости COVID -19 в Украине и при возникновении дефицита койкомест в больницах, Украине придется воспользоваться опытом Китая в строительстве модульных инфекционных отделений. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на выступление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время брифинга на ЗАО "Коростенский завод МДВ" в Житомирской области.

Украина может воспользоваться опытом Китая по строительству модульных инфекционных больниц

Источник: dw.com

"Это очень интересная идея. Уже есть проект такого отделения. Мы обсуждали и его стоимость, и скорость строительства - 2 месяца, 512 койкомест по самым современным стандартам, стоимость буквально более чем в 5 раз дешевле, чем китайские аналоги. Поэтому, конечно, это потенциал, который в случае необходимости можно будет достаточно быстро - от 2 до 3 месяцев - развернуть и построить в любой точке Украины. Предприятие к этому готово, мы обсудили такие возможности", - отмечает глава правительства.

Премьер-министр Украины уверен, что украинские производители в состоянии обеспечить развертывание большого количества модульных больниц по самым современным стандартам безопасности.

По словам начальника цеха предприятия по изготовлению CLT-панелей завода Руслана Гурского, данный продукт они производят с прошлого года с целью реализации в странах Европы, США и Канады. Цена комплекта дома из двух модулей составляет примерно 20 тыс евро.

Известно, что в мире на основе таких модулей строят 18-24 этажные дома.

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