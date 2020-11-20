Украина для лечения COVID-19 закупила препарат, который ВОЗ не рекомендует

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Таисия Ерохина
Всемирная
организация здравоохранения выступила с рекомендацией не использовать препарат "Ремдесивир"
для лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении ВОЗ на сайте
организации.
Речь идет об
условной рекомендации, выпущенной 20 ноября. Такое решение означает, как
пояснили в ВОЗ, что недостаточно доказательств, подтверждающих использование "Ремдесивира"
для госпитализированных пациентов, независимо от тяжести коронавирусного заболевания.
Напомним, что препарат
"Ремдесивир" уже начали распределять по украинским больницам. Об
этом ранее сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Как заявлял глава
Минздрава, препарат "Ремдесивир" входит в украинские клинические протоколы по
предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также
широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.
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