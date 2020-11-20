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Украина для лечения COVID-19 закупила препарат, который ВОЗ не рекомендует

По украинским больницам Минздрав распределяет препарат, который ВОЗ не рекомендует для лечения коронавируса

сегодня, 17:30
Автор:

Таисия Ерохина

Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией не использовать препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении ВОЗ на сайте организации.

Украина для лечения COVID-19 закупила препарат, который ВОЗ не рекомендует

Речь идет об условной рекомендации, выпущенной 20 ноября. Такое решение означает, как пояснили в ВОЗ, что недостаточно доказательств, подтверждающих использование "Ремдесивира" для госпитализированных пациентов, независимо от тяжести коронавирусного заболевания.

"В настоящее время нет доказательств того, что "Ремдесивир" уменьшает летальность и потребность в ИВЛ, влияет на время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", — говорится в сообщении ВОЗ.

Напомним, что препарат "Ремдесивир" уже начали распределять по украинским больницам. Об этом ранее сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Как заявлял глава Минздрава, препарат "Ремдесивир" входит в украинские клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.


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Источник: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
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